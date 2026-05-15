"Loco x Volver" no es solo un álbum, es la carta personal de la vida de Maluma

Para nadie es un secreto que en el podio de la música colombiana hay un sitio especial para Juan Luis Londoño, conocido como Maluma, quien a través del reguetón llevó la cultura colombiana por el mundo. El 'Pretty Boy' ha enamorado a millones con su talento; sin embargo, sintió que era momento de regresar a casa haciendo lo que más le gusta: creando música.

Así nació "Loco x Volver", un álbum que desde la presentación de algunos canciones daba a entender que no sería igual a los otros, sino que tendría una diversidad sonora fuertemente marcada. Por eso, para hacerlo aún más personal, le agregó sonidos colombianos y los que a su largo de su carrera lo han acompañado, que, según en palabras de él, no es un álbum de Maluma, sino de Juan Luis Londoño.

"Se llama Loco x Volver porque extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador. Y volví. Es el álbum más importante y más personal que he hecho. Representa mis raíces, mi cultura. Fue difícil, pero hacer el álbum fue mi forma de sanar y encontrar ese renacimiento", expresó.

La presentación del mismo debía seguir la línea narrativa y, por eso, lo hizo de manera pública en la Plaza de Botero de Medellín, su tierra natal. Al lado de público y amigos, el 'Pretty Boy' le contó a las personas el viaje de su vida y el paisaje sonoro que lo ha acompañado, que ahora hace parte de este álbum.



"Este álbum es una celebración de mis ancestros, un homenaje a mis abuelos. Gracias a ellos es que hoy en día soy músico", ha expresado el artista en sus recientes apariciones públicas. A lo largo de 14 canciones, el álbum construye un paisaje sonoro que recorre el reggaetón, el vallenato, la salsa, el merengue, el dancehall y rap con hip hop — géneros que no son tendencia del momento, sino la banda sonora de una vida. "He sido un músico versátil desde el principio de mi carrera. Ese soy yo y esa es mi esencia", señaló.

La portada del disco lo dice todo: una fotografía de Juan Luis Londoño de niño, antes de que existiera Maluma. Un gesto visual que resume el espíritu del proyecto. El álbum incluye a Kany García, Beéle, Ryan Castro, Arcángel, Lenny Tavárez, Justin Quiles y Grupo Frontera. Una de las piezas más especiales es "Con el Corazón", grabada junto al fallecido Yeison Jiménez — un tributo a su amistad que quedó como su última canción juntos, grabada en Medellín. El primer sencillo, "1+1" junto a Kany García, alcanzó el número 1 en las listas Billboard Tropical Airplay y Latin Airplay.