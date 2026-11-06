Manuel Turizo rompe las barreras del género con su nuevo álbum 'Apambichao, Vol. 2'

El artista colombiano Manuel Turizo presenta “Apambichao, Vol. 2”, un álbum de diez canciones con el que reafirma su versatilidad y apuesta por una propuesta musical que fusiona ritmos tropicales, urbanos y regionales. El proyecto reúne colaboraciones con figuras como J Balvin, Kapo, Oscar Maydon, Zaider, Hamilton y Grupo Firme.

Con este lanzamiento, el artista multiplatino y nominado al Latin Grammy continúa explorando nuevos sonidos sin perder la identidad que lo ha consolidado como una de las figuras destacadas de la música latina contemporánea. Merengue, afro, salsa, merenguetón, reggaetón y música regional mexicana hacen parte de esta producción, que refleja su evolución vocal y artística.

Foto: Instagram @manuelturizo

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Uno de los momentos más destacados del álbum es “Como Fuera”, colaboración con J Balvin que marca el primer encuentro musical entre los dos artistas colombianos. El sencillo cuenta con un videoclip grabado en Nueva York, bajo la dirección de Jaimes Bastidas Films, que acompaña visualmente la energía y conexión de ambos intérpretes.

El repertorio también incluye a Kapo en “Cogiendo Pareja”, Oscar Maydon en “Pa’ Besarte” y Zaider y Hamilton en “Yo Yo”. Por su parte, “Las Bailábamos Juntos”, junto a Grupo Firme, representa la incursión de Turizo en los sonidos de la música regional mexicana.



Más allá de las colaboraciones, “Apambichao, Vol. 2” apuesta por una identidad tropical y festiva, en la que la experimentación musical es protagonista.

“Es un álbum hecho para bailar, celebrar y dejarse llevar”, expresó Manuel Turizo sobre esta producción, lanzada bajo el sello La Industria Inc.