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Blu Radio  / Entretenimiento  / Luister La Voz y Manuel Turizo unen sus voces para abordar el desamor y el amor propio

Luister La Voz y Manuel Turizo unen sus voces para abordar el desamor y el amor propio

Los artistas colombianos presentan una colaboración de afrobeats latino que aborda el desamor, el amor propio y la importancia de cerrar ciclos.

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Luister La Voz y Manuel Turizo //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 4 de sept, 2026

Luister La Voz y Manuel Turizo se unen por primera vez en “Vulnerable”, una colaboración que marca uno de los momentos más importantes en la carrera del artista cartagenero y reúne dos propuestas representativas de la nueva música colombiana.

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Con una producción de afrobeats latino, matices de pop urbano y flow caribeño, la canción explora el desamor desde una perspectiva de crecimiento personal. Su historia parte de la decepción de abrir el corazón ante la persona equivocada, pero evoluciona hacia el reconocimiento del propio valor y la decisión de cerrar un ciclo.

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El lanzamiento representa un nuevo paso en el crecimiento de Luister La Voz, quien ha construido una identidad musical inspirada en sus raíces del Caribe colombiano y en la exploración de sonidos urbanos contemporáneos. Durante 2026, el artista ha fortalecido su presencia en la industria al posicionar simultáneamente tres canciones en el Billboard Colombia Hot 100, además de consolidar audiencia en plataformas digitales, radio y escenarios.

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Foto: suministrada

La colaboración también conecta su propuesta con el alcance internacional de Manuel Turizo, uno de los artistas colombianos con mayor reconocimiento dentro de la música latina. El interés de Turizo por la propuesta de Luister fue uno de los puntos de partida para concretar este encuentro musical.

“Vulnerable” fue producida por Mateo Lever Arrieta, “HAKE”, bajo el sello Grupo B Entertainment. El lanzamiento está acompañado por un videoclip grabado en Montería, dirigido por GAFI, con fotografía de Camilo Gutiérrez y producción de Sebastián Bastidas.

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La canción se presenta así como un encuentro entre dos generaciones y caminos artísticos que encuentran en los sonidos del Caribe colombiano una oportunidad para conectar con nuevas audiencias.

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