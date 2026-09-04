Murió estrella de Disney a los 33 años: familia reveló detalles y descartó una de las hipótesis

La industria del entretenimiento juvenil recibió una noticia que generó conmoción entre seguidores de Disney y de las producciones televisivas en las que participó durante más de dos décadas.

La actriz estadounidense Carla Jeffery murió a los 33 años, según confirmó su agencia de representación, que destacó la trayectoria de la artista y el impacto que tuvo entre sus seguidores.

Jeffery era reconocida especialmente por interpretar a Bree en la saga musical juvenil Z-O-M-B-I-E-S, una producción de Disney en la que compartió pantalla con Milo Manheim, Meg Donnelly, Trevor Tordjman y Kylee Russell. La actriz hizo parte de las tres entregas de la franquicia, estrenadas en 2018, 2020 y 2023.

Carla Jeffery es conocida por su papel de Bree en Z-O-M-B-I-E-S. Foto: Disney

La noticia fue comunicada por Alexanders Talent Management, agencia que acompañó la carrera de Carla durante más de 20 años. En un mensaje publicado en Instagram, sus representantes lamentaron profundamente su fallecimiento y recordaron algunas de las características que, según ellos, hicieron especial a la actriz: su sonrisa, su risa, su talento y la energía que transmitía a quienes la rodeaban.



“Tenemos el corazón roto”, manifestó la agencia al despedir a quien consideraban parte de su familia profesional. El mensaje también estuvo acompañado de palabras de solidaridad para los familiares y allegados de la artista.

Por ahora, las circunstancias exactas de la muerte permanecen sin esclarecer. El forense consultado por TMZ señaló que todavía no se ha establecido la causa ni la forma preliminar del fallecimiento y que el proceso continúa pendiente de los resultados correspondientes a la autopsia.

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Rompe el silencio la familia de la actriz

La familia de Jeffery, además, salió al paso de algunas versiones y aseguró que la actriz no tenía relación con el consumo de drogas. “Ella no consumía drogas”, afirmaron sus familiares, según TMZ. También indicaron que no existe una investigación policial ni señales de que se haya cometido un delito relacionado con su muerte.

Nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de Carla. Descansa en paz, Carla. Te extrañaremos mucho y siempre te recordaremos con cariño Señaló la familia de Jeffery

Carla Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas. Desde temprana edad comenzó a trabajar en la televisión y el cine, construyendo una carrera que incluyó participaciones en producciones como Chica XXL, iCarly, Southland, Torchwood, Super Fun Night, Suburgatory, Crazy Ex-Girlfriend, Scream Queens y American Vandal.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con Z-O-M-B-I-E-S. Años después, durante la promoción de la tercera película, Jeffery explicó que, desde su perspectiva, parte del éxito de la franquicia estaba relacionado con la pasión con la que el elenco asumía cada proyecto.

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La actriz también había reconocido el significado que tenía para ella convertirse en referente para jóvenes espectadoras. En una entrevista, confesó que le resultaba emocionante saber que algunas adolescentes podían verla como una fuente de inspiración, algo que, según sus propias palabras, nunca había imaginado.