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Blu Radio  / Sociedad  / Motociclista murió tras embestir a una vaca que iba cruzando por la vía: esto se sabe

Motociclista murió tras embestir a una vaca que iba cruzando por la vía: esto se sabe

El accidente se produjo cuando el animal atravesaba la carretera y terminó en la trayectoria del vehículo. El impacto causó la muerte del conductor y del bovino.

Motociclista murió tras embestir a una vaca que iba cruzando por la vía
El motociclista no pudo evadir al animar en el camino.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

Un accidente de tránsito que involucró a un motociclista y una vaca terminó en tragedia este martes 27 de octubre. El conductor perdió la vida luego de chocar contra el animal, que también murió como consecuencia del fuerte impacto.

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El siniestro ocurrió en una carretera del distrito de Tapalhuaca, en La Paz Oeste, El Salvador, según la información divulgada por la Policía Nacional Civil (PNC). De acuerdo con el reporte de las autoridades, la vaca se encontraba atravesando la vía cuando se produjo la colisión, que dejó al motociclista con lesiones mortales.

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Tras el accidente, agentes de la PNC se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia y adelantar el procedimiento correspondiente. Sin embargo, la información disponible no detalla la identidad de la víctima ni las circunstancias específicas que habrían impedido que el conductor evitara el choque.

¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió el motociclista?

Según el reporte policial, el animal cruzaba la carretera cuando terminó en la trayectoria de la motocicleta. El impacto fue de tal magnitud que tanto el conductor como la vaca perdieron la vida.

El caso llamó la atención de los usuarios de redes sociales, donde se generaron reacciones por las consecuencias del choque. La muerte del animal también fue motivo de comentarios, debido a que la situación terminó con la pérdida de ambas vidas.

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Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre la velocidad a la que circulaba la motocicleta, las condiciones de visibilidad en el momento del accidente o las circunstancias que llevaron a la vaca a encontrarse sobre la calzada.

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