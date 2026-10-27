Viuda de Yeison Jiménez se pronuncia por muerte de su padre: "Sobrepasa mis fuerzas"

El 2026 no ha sido un año fácil para Sonia Restrepo, una mujer que ha tenido que vivir dos capítulos difíciles tanto para ella como para toda su familia: perder a su esposo y su papá en menos de 12 meses, algo que, dice, no ha sido nada fácil.

El 21 de octubre, su padre, José Sigifredo Restrepo, fue hallado sin vida en el municipio de Pensilvania, Caldas. Hecho del cual, hasta ahora, se desconocen por completo las circunstancias en que sucedieron y lo que pasó en realidad en este caso. Al igual que, en enero, perdió a Yeison Jiménez, con quien formó una familia durante años.

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La noticia fue confirmada por el hermano de Sonia a través de redes sociales, donde compartió una fotografía junto a un mensaje de despedida para su padre: “Vuela alto papá, te voy a extrañar mucho mi viejo”.

A través de sus redes sociales, Sonia Restrepo dejó un sentido mensaje para su papá en donde aseguró que “esta situación sobrepasa todas sus fuerzas”, en especial por vivir la perdida tanto de él como de Yeison a inicios de año.



Sonia Restrepo y Yeison Jiménez. Foto: Suministrada

“Enfrentar la ausencia de mi Yeison y hoy tener que despedirte a ti (...) Es una prueba que sobrepasa mis fuerzas”, expresó, además que dijo que la fe y Dios han sido claves en todo esto, pensando en que ahora ellos se encuentran juntos cuidando de toda la familia como siempre lo hicieron en vida.

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Agradeció el cariño que durante el año le han expresado todos los fanáticos de Yeison, agradeciendo que todo eso ha sido crucial para llevar con fe este proceso de decirle adiós no a una, sino a dos personas que amó con su vida.

La noticia representa un nuevo y duro golpe para Sonia Restrepo y su familia, especialmente porque a comienzos de este 2026 enfrentaron la muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo cuando salía de Paipa, Boyacá.