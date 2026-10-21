Hallan sin vida a papá de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez: esto se sabe

Un nuevo golpe se sumó este 2026 para Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, luego de que se confirmara este miércoles, 21 de octubre, que su papá, José Sigifredo Restrepo, fue hallado sin vida en el municipio de Pensilvania, en el departamento de Caldas.

La noticia fue confirmada por el hermano de Sonia a través de redes sociales, donde compartió una fotografía junto a un mensaje de despedida para su padre: “Vuela alto papá, te voy a extrañar mucho mi viejo”.

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La publicación generó cientos de reacciones y comentarios de personas que enviaron mensajes de apoyo y solidaridad a la familia Restrepo ante esta difícil situación. Por su parte, Sonia se ha mantenido en silencio frente a la muerte de su padre.

¿Qué se sabe de la muerte del papá de Sonia Restrepo?

De acuerdo con información compartida por Noticias Caracol y La Patria, José Sigifredo Restrepo fue hallado por un ciudadano sobre las 10:30 de la mañana en el sector de Los Tanques, en Pensilvania, Caldas.



Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió su muerte y las razones detrás de esta situación, por lo que el caso permanece en manos de las autoridades, que deberán establecer qué ocurrió.

El cuerpo de José Sigifredo Restrepo fue trasladado a Medicina Legal, donde se adelantarán los procedimientos correspondientes para determinar las causas de su fallecimiento y establecer con mayor precisión qué sucedió.

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La noticia representa un nuevo y duro golpe para Sonia Restrepo y su familia, especialmente porque a comienzos de este 2026 enfrentaron la muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo cuando salía de Paipa, Boyacá.

Ahora, la familia vuelve a afrontar una pérdida, mientras espera conocer los resultados de Medicina Legal que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte de José Sigifredo Restrepo.