Alertan sobre nuevo y peligroso reto viral que afecta a niños y jóvenes: “Desaparecer por 48 horas”

Los retos virales que circulan en redes sociales pueden convertirse en un riesgo cuando llevan a niños y adolescentes a hacer acciones que comprometen su seguridad. La búsqueda de reconocimiento entre sus pares, la presión por seguir tendencias y la posibilidad de obtener popularidad en internet pueden motivar a los menores a participar en desafíos sin medir las consecuencias para ellos y sus familias.

Aunque algunos de estos retos parecen inofensivos, otros pueden involucrar conductas peligrosas y movilizar a las autoridades. Por eso, es importante que los padres y cuidadores estén atentos a las tendencias que siguen los menores en plataformas digitales, conozcan sus actividades en internet y mantengan una comunicación que les permita advertir sobre los riesgos.

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¿En qué consiste el reto viral de desaparecer durante 48 horas?

En Paraguay, las autoridades policiales emitieron una alerta sobre un reto viral que consiste en que niños y adolescentes abandonen sus hogares y permanezcan desaparecidos e incomunicados durante al menos 48 horas. El desafío contempla una dinámica de puntuación en la que los participantes buscarían obtener reconocimiento entre sus “amigos” a medida que su ausencia genera reacciones y activa mecanismos de búsqueda.

Ante esta situación, la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia del país hizo un llamado a los padres y cuidadores para que estén atentos a las actividades digitales de sus hijos y eviten que se sumen a este tipo de desafíos.



La advertencia fue respaldada por Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y la Adolescencia, quien señaló que las autoridades paraguayas trabajan con la Policía Nacional para mantenerse alerta, aunque hasta el momento no se han reportado casos relacionados con este reto en el territorio.

Gutiérrez agregó que este fenómeno ya ha generado reportes en Argentina y que las autoridades paraguayas mantienen la vigilancia.

Niño usando un teléfono inteligente. Foto: imagen de archivo, Adipa.

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La preocupación por los retos virales no es nueva

El ministro también recordó que este tipo de desafíos no surgieron recientemente. De acuerdo con sus declaraciones, ya se habían registrado alertas relacionadas con retos virales en años como 2015, 2017 y 2018, cuando estos circulaban por plataformas como Facebook e Instagram.

Ahora, la atención está puesta también en TikTok, una plataforma en la que los contenidos pueden alcanzar una amplia difusión. La circulación de este tipo de tendencias preocupa a las autoridades por la posibilidad de que los menores quieran copiar conductas riesgosas para conseguir reconocimiento dentro de sus grupos.

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¿Por qué preocupa la activación de los sistemas de búsqueda?

Uno de los aspectos que más inquieta a las autoridades es que el desafío podría incentivar a los participantes a provocar una búsqueda real para obtener puntos o reconocimiento. Una desaparición, incluso si se produce como parte de un reto, puede generar angustia entre los familiares y activar recursos de las instituciones encargadas de localizar a personas.

El ministro también mencionó la alerta MAFE como uno de los mecanismos que pueden activarse ante un reporte de desaparición. Según explicó, este sistema permite emitir una alerta en un radio de 160 kilómetros alrededor del lugar donde se informó que una persona desapareció.

Por último, el funcionario también señaló que la difusión del caso en los medios de comunicación podría formar parte de los factores que aumentan el reconocimiento entre quienes participan en el desafío.

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*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana.

