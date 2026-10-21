Seis claves para que su hoja de vida supere los filtros de los software de selección

La búsqueda de empleo ha cambiado con la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de contratación. Mientras que antes las hojas de vida llegaban directamente a los equipos de recursos humanos para su revisión, actualmente muchas empresas usan programas informáticos con inteligencia artificial que les permiten recibir, organizar y filtrar las postulaciones antes de que un reclutador evalúe a los candidatos.

Estos sistemas analizan la información de los aspirantes y buscan palabras clave relacionadas con el cargo, las competencias y la experiencia requerida. Por eso, contar con una trayectoria laboral destacada no siempre es suficiente, también es importante presentar la información en un formato que los programas puedan interpretar correctamente y que facilite la identificación de las habilidades del candidato.

Publicidad

¿Cómo adaptar su hoja de vida para superar los filtros de selección?

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) recomienda a las personas que buscan trabajo ajustar sus hojas de vida al formato ATS (Applicant Tracking System), una herramienta que usan numerosas empresas para gestionar sus procesos de selección.

El cambio y la orientación son importantes si se desea aplicar a algún trabajo o incluso a la próxima jornada de Expo Empleo SENA, la cual está programada para el jueves 22 de octubre de 2026, en la que se ofrecerán más de 24.000 oportunidades laborales para personas con o sin experiencia.



Jennifer Avellaneda, orientadora de la Agencia Pública de Empleo del SENA, explicó que los software de selección identifican palabras clave en las hojas de vida para facilitar que las postulaciones lleguen a los reclutadores. Además, recordó que este documento constituye la primera impresión que recibe una empresa de los aspirantes.

Para aumentar las posibilidades de que una hoja de vida supere esta primera revisión, la entidad comparte seis recomendaciones que conviene tener en cuenta al momento de preparar o actualizar la hoja de vida.

Búsqueda de empleo. Foto: Alcaldía de Medellín.

Publicidad

1. Usar un diseño sencillo

Una hoja de vida organizada y fácil de leer puede facilitar la interpretación de la información por parte de los sistemas de selección. Por eso, se recomienda usar una sola columna y evitar tablas, cuadros de texto, gráficos e íconos que puedan alterar el orden del contenido cuando el programa procese el archivo.

2. Evitar incluir una fotografía

La fotografía no es necesaria para que el software identifique la experiencia, los estudios y las competencias del aspirante. De acuerdo con las recomendaciones del SENA, prescindir de ella también puede evitar dificultades en la lectura del documento.

Publicidad

3. Organizar la información con títulos convencionales

Los apartados de la hoja de vida deben estar claramente identificados con encabezados que permitan reconocer su contenido. Algunas opciones son:



Perfil profesional

Experiencia laboral

Formación académica

Habilidades

Usar estos nombres facilita que los sistemas con IA identifiquen cada sección y encuentren la información relevante para el cargo al que se presenta la persona.

4. Resaltar logros y resultados

En lugar de limitarse a enumerar las funciones que desempeñó en trabajos anteriores, es recomendable explicar qué resultados obtuvo y cuál fue su aporte.

Cuando sea posible, incluya cifras que permitan dimensionar los logros, como el cumplimiento de metas, el aumento de la productividad o la cantidad de proyectos desarrollados. La información debe ser concreta, verificable y coherente con la experiencia real del candidato.

Publicidad

5. Incluir palabras clave de la oferta laboral

Antes de enviar la hoja de vida, hay que revisar los requisitos y las funciones descritas en la vacante. Identifique los términos relacionados con las competencias, los conocimientos técnicos, las herramientas y la experiencia que solicita la empresa.

Empleo / Trabajo / Manual de funciones Foto: Redes sociales

Después, incorpore esas palabras clave de manera natural en el documento, siempre que correspondan a su perfil. No se trata de agregar habilidades que no posee, sino de describir la experiencia con un lenguaje que coincida con los requisitos del puesto.

Publicidad

6. Revisar el formato y el tipo de archivo

La presentación técnica del documento también influye en su lectura. El SENA recomienda usar tipografías comunes, como Arial o Calibri, y ubicar los datos de contacto dentro del cuerpo principal de la hoja de vida, en lugar de ponerlos en el encabezado o el pie de página.

Asimismo, el archivo debe guardarse en Word o PDF con texto seleccionable. Es importante evitar documentos escaneados o guardados como imágenes, ya que estos pueden dificultar la extracción de los datos por parte de los software de selección.

Aplicar estas seis recomendaciones puede ayudar a que la información de los candidatos sea interpretada correctamente durante la primera etapa del proceso de contratación. Sin embargo, superar el filtro automatizado no garantiza una entrevista ni la obtención del empleo; la experiencia, la formación y el cumplimiento de los requisitos de cada vacante siguen siendo determinantes para las empresas.

