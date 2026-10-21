Ni "jajaja" ni "hahaha": así es como se debe reír en chat, según la RAE

En los servicios de mensajería y los chats, como WhatsApp o Messenger, es común encontrar expresiones como “jajajaja”, “jejejeje”, “jijijiji” e incluso “hahahaha”. Aunque estas formas se han popularizado en las conversaciones digitales, la Real Academia Española (RAE) ha explicado cómo se recomienda escribir la risa en español.

De acuerdo con las recomendaciones lingüísticas de la RAE, la forma adecuada de reproducir por escrito una risa es “ja, ja, ja”, con comas entre cada repetición. Esto responde a que cada interjección conserva su propio acento y permite representar la secuencia de la risa.

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En cambio, escribir “jajaja” como una sola palabra no reproduce de la misma manera esa secuencia. Las onomatopeyas buscan imitar sonidos, aunque no constituyen una representación exacta de estos y pueden variar según el idioma.

RAE confirma como debe escribirse la risa RAE

¿Por qué se recomienda escribir tres "ja"?

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La recomendación de escribir “ja, ja, ja” permite representar una secuencia de risa mediante interjecciones separadas. La interpretación también puede cambiar según el contexto y la intención de quien escribe, pues estas expresiones pueden transmitir ironía, incredulidad o burla.

En español, la forma habitual de representar la risa utiliza la letra “j”. En cambio, escribir “ha” se relaciona con convenciones de otros idiomas, como el inglés o el francés, en los que la letra “h” puede representar un sonido.

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¿Qué otras formas de risa se pueden escribir en español?

Además de “ja”, existen otras interjecciones que permiten representar distintos matices de la risa, como “je”, “ji”, “jo” y “ju”. Estas formas también pueden escribirse separadas por comas cuando se repiten.

Sin embargo, en los chats y las redes sociales es frecuente encontrar estas expresiones unidas, debido a la rapidez con la que las personas suelen escribir en entornos digitales.

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Cuando la expresión se utiliza como sustantivo, puede escribirse en una sola palabra: “jajaja”. En ese caso, lleva tilde por ser una palabra aguda terminada en vocal: “jajajá”.