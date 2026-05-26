El "fantasma" de Yeison Jiménez se le apareció a su hijo, asegura un seguidor: hay video

Ya casi se cumplen cinco meses de la trágica muerte de Yeison Jiménez en Paipa, Boyacá, dejando un vacío entre sus seguidores que siguen recordando con cariño y dolor esta noticia, algunos aun negándose a aceptar que esto haya sucedido y buscando respuestas entre lo místico, conmovedor e inexplicable.

Así ha sido el caso de un seguidor que, a través de sus redes sociales, aseguró que a su Juan Pablo el artista se la ha aparecido personalmente en varias ocasiones, en especial cuando se encuentra triste para “consolarlo”, en un clip que se ha hecho viral de la supuesta aparición del “fantasma” del oriundo de Manzanares, Caldas.

“¿Quién está ahí?”, le pregunta el padre a su hijo, quien tiene síndrome de Down, asegurando que estaba ahí consolándolo y tocándole la rodilla para hacerle saber que “todo estaba bien”. “¿Yeison Jiménez? Pero a usted se le vive apareciendo. Pero yo no veo nada papi. Y cómo sabe qué es él, él le habló y qué le dijo sobre el caballo”, fueron las palabras que le dijo al joven.

El video rápidamente se hizo viral y generó diversos comentarios, de quienes criticaron este video por “usar el nombre de Yeison” para ganar interacciones, mientras otros que creyeron en la versión del joven, porque, según dicen, “no saben mentir en esos momentos”.



“Él no puede mentir, él es de un corazón puro pueden ver y sentir cosas que uno no”; “De pronto ese niño si lo vio, ellos son especiales que Dios les permite ver cosas”; “Simplemente eran fanáticos y te dicen que está en el cielo como cualquier niño pequeño inocente”; “Pero es la verdad el alma puede aparecer a varias personas seguidores de Yeison Jiménez y bueno independiente de lo que haya pasado segundos antes”, fueron algunos comentarios que se generaron a partir de este video que se ha viralizado.