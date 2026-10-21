James y Cuadrado combinan el fútbol con la moda

Cada vez más deportistas aprovechan su reconocimiento para incursionar en la industria de la moda, impulsar nuevas marcas y conectar con consumidores. En Colombia, los más recientes ejemplos son James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, quienes regresaron este año al fútbol colombiano.

Vale recordar que este fenómeno hace parte de un mercado global de merchandising deportivo que, según Market Research, supera los US$15.800 millones y abre oportunidades comerciales para jugadores, clubes y empresas.



No son los únicos jugadores

NCS Brands es la compañía que desarrolla colecciones vinculadas con figuras como James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero, Daniel Muñoz, Yerry Mina y Jeferson Lerma.

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La colección asociada con James Rodríguez estima ventas superiores a los $25.000 millones; mientras que la línea 95JC, vinculada con Juan Guillermo Cuadrado, apunta a cerca de $10.000 millones.

Por su parte, la colaboración con Juan Fernando Quintero cerró con una facturación de $3.000 millones.



“El valor de estas alianzas está en combinar dos capacidades: la conexión que un deportista ha construido con su público y el conocimiento que tiene una empresa para desarrollar y comercializar productos”, explicó Nicolás Giraldo, gerente de marca de la compañía.

Así, figuras como James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado demuestran cómo el fútbol puede convertirse también en una plataforma para impulsar negocios fuera de las canchas.