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James y Cuadrado combinan el fútbol con la moda

Los dos referentes del fútbol colombiano demuestran cómo el deporte puede impulsar negocios fuera de las canchas.

Juan Cuadrado y James Rodríguez.
Juan Cuadrado y James Rodríguez.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

Cada vez más deportistas aprovechan su reconocimiento para incursionar en la industria de la moda, impulsar nuevas marcas y conectar con consumidores. En Colombia, los más recientes ejemplos son James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, quienes regresaron este año al fútbol colombiano.

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Vale recordar que este fenómeno hace parte de un mercado global de merchandising deportivo que, según Market Research, supera los US$15.800 millones y abre oportunidades comerciales para jugadores, clubes y empresas.

No son los únicos jugadores

NCS Brands es la compañía que desarrolla colecciones vinculadas con figuras como James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero, Daniel Muñoz, Yerry Mina y Jeferson Lerma.

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La colección asociada con James Rodríguez estima ventas superiores a los $25.000 millones; mientras que la línea 95JC, vinculada con Juan Guillermo Cuadrado, apunta a cerca de $10.000 millones.

Por su parte, la colaboración con Juan Fernando Quintero cerró con una facturación de $3.000 millones.

“El valor de estas alianzas está en combinar dos capacidades: la conexión que un deportista ha construido con su público y el conocimiento que tiene una empresa para desarrollar y comercializar productos”, explicó Nicolás Giraldo, gerente de marca de la compañía.

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Así, figuras como James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado demuestran cómo el fútbol puede convertirse también en una plataforma para impulsar negocios fuera de las canchas.

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