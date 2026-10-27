De Sincelejo a París: la artista colombiana que llevó la identidad afrocolombiana al Louvre

La identidad afrocolombiana, las raíces del Caribe y las historias de las mujeres llegaron a París de la mano de María Esther Panesso Mercado, conocida artísticamente como María Mercado. La artista colombiana presentó el pasado 25 de octubre una propuesta inspirada en la mujer palenquera y en la memoria cultural que conecta su trabajo con sus raíces familiares en Sincelejo, Sucre, durante una exposición en el Carrousel du Louvre.

La participación representó un nuevo paso en la trayectoria internacional de Mercado, quien ha vendido más de 380 obras en 17 países. Su propuesta artística ha abordado a la mujer como símbolo de identidad, fortaleza y transformación, con especial atención a las historias de las comunidades afrodescendientes del Caribe colombiano.

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La mujer palenquera ocupó un lugar central en la muestra. Más allá de su representación cultural, la artista buscó destacar las experiencias, la memoria y la fortaleza que existen detrás de cada figura. Esta perspectiva también estuvo vinculada con su historia familiar, pues su madre es oriunda de Sincelejo, una conexión que ha influido en su aproximación artística a la cultura costeña.

"Si desde el Derecho acompañaba historias que llegaban a mis manos, desde el arte comencé a construir imágenes capaces de hablar de la mujer desde otro lugar", explicó Mercado.



Antes de consolidar su carrera artística, Mercado se formó en Derecho y Administración de Negocios Internacionales y cursó un MBA en España. Durante varios años ejerció como abogada especializada en Derecho de Familia, una experiencia profesional que la acercó a las historias de mujeres y familias.

Su regreso a la pintura se produjo en 2020, durante la pandemia. Lo que comenzó como una manera de recuperar una pasión de infancia se convirtió en una nueva etapa profesional, después de que empezara a compartir sus creaciones en redes sociales y despertara el interés de galerías, coleccionistas y medios de comunicación.

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Desde entonces, su trabajo llegó a diferentes escenarios internacionales. En 2023 presentó su obra en el Museo Beka, ubicado en el Rockefeller Center de Nueva York, y una de sus piezas fue proyectada en las pantallas de Times Square. Ese mismo año, Forbes Colombia la incluyó en su selección de las 50 colombianas más creativas.

Su recorrido también comprendió espacios en ciudades como Tokio, Miami, Roma y Ciudad de México, donde sus obras ampliaron su alcance entre públicos de diferentes países.

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Una nueva participación en París

La exposición en el Carrousel du Louvre se produjo después de su participación, en 2025, en el Salon d’Automne de París, una muestra artística fundada en 1903. En aquella ocasión presentó una obra bajo el concepto de Dualidades del Alma, centrada en los contrastes entre razón y emoción y en la relación entre sus dos facetas profesionales: la abogacía y el arte.

En su presentación de octubre de 2026, Mercado dirigió la mirada hacia la identidad afrocolombiana y las raíces culturales que forman parte de su historia. La mujer, la memoria y la resiliencia articularon su propuesta visual, con referencias a las mujeres palenqueras y al Caribe colombiano.

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El nombre con el que firma sus creaciones también tiene un significado personal. Mercado es el apellido de su madre y la identidad artística que eligió para desarrollar esta faceta de su trayectoria.

Su trabajo ha reunido dos caminos profesionales que han marcado su vida: el ejercicio del Derecho y la pintura. Mientras el primero estuvo ligado al acompañamiento de historias familiares, el segundo se convirtió en un medio para representar a las mujeres y explorar la identidad cultural colombiana ante audiencias internacionales.