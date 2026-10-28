Famoso presentador de televisión pateó dron y terminó golpeando en la cara a modelo colombiana.

El presentador mexicano Ernesto Chavana desató una ola de críticas luego de protagonizar un incidente durante la transmisión en vivo de Es Show, programa de entretenimiento emitido por Multimedios TV en Monterrey. El conductor pateó un dron que sobrevolaba el set y, como consecuencia, el dispositivo impactó en el rostro de la modelo colombiana Isabella Rojas, quien hacía parte del espacio televisivo.

Esto sucedió el 27 de octubre de 2026 y, por su puesto, el video se viralizó en redes, así como la reacción del famoso presentador.

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En las imágenes se puede ver cómo el aparato volaba a baja altura mientras se desarrollaba una dinámica frente a las cámaras. La molestia de Chavana habría estado relacionada con el manejo del dron durante la intervención de su compañero Ángel Castro. En medio de su reacción, el presentador lanzó una patada contra el dispositivo sin prever que terminaría golpeando a la modelo colombiana. El impacto le provocó una herida en el labio y obligó a sus compañeros a intervenir para auxiliarla.

Estado de salud

Tras lo ocurrido, Isabella Rojas recibió atención de los paramédicos de la producción, quienes evaluaron las lesiones. Mientras la joven era atendida, Chavana permaneció desconcertado y cuestionó a los responsables del equipo técnico en plena transmisión: “¿Ya ven lo que acaban de provocar?”.



Sin embargo, el episodio quedó marcado por la reacción del conductor, cuya actuación fue cuestionada por los espectadores, especialmente porque la patada puso en riesgo la integridad física de una de sus compañeras de trabajo. Esto se evidenció en redes sociales, donde varios usuarios lo han cuestionado por sus palabras luego del incidente.

Publicación del presentador Ernesto Chavana en Instagram. @ernestochavanaoficial

Por fortuna, las lesiones de la modelo fueron leves y pudo regresar al set pocos minutos después de recibir asistencia médica.

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Ante la polémica, el presentador compartió un video en su cuenta de Instagram donde reconoció su responsabilidad y ofreció disculpas por lo sucedido. Además, aseguró que asumiría los gastos médicos y los daños derivados del incidente. También afirmó que Isabella había aceptado sus disculpas.

El episodio reavivó las críticas contra Ernesto Chavana, una figura reconocida de la televisión de Nuevo León, donde acumula más de tres décadas de trayectoria en distintos formatos de entretenimiento.

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Vale recalcar que la colombiana también subió en su perfil de Instagram un video en el que el presentador reconoce su error luego del incidente.