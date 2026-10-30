Encontró a su esposo con otra mujer, la persiguió en moto y la golpeó dentro de un mototaxi

Un presunto caso de infidelidad terminó en una escena de confrontación que quedó registrada por una cámara de seguridad. Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran el momento en que una mujer persigue a quien sería la amante de su esposo y la enfrenta violentamente dentro de un mototaxi.

El episodio ocurrió en Lima, Perú, y llamó la atención de los usuarios de internet por la manera en que se desarrolló la persecución, que tuvo lugar en plena vía pública y ante la mirada de varios transeúntes. Según la información que acompaña el video, la mujer habría encontrado a su esposo en compañía de otra persona.

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Al verse descubierta, la presunta amante decidió abandonar el lugar y buscar una manera de escapar, por lo que abordó un mototaxi que transitaba por la zona. Sin embargo, su intento de alejarse no terminó como esperaba.

La esposa del hombre, que se movilizaba en una motocicleta junto a otra mujer que sería su amiga, decidió seguir el vehículo en el que viajaba la señalada amante hasta alcanzarlo en una de las vías de la capital peruana.



Así fue la persecución que quedó registrada en video

Las imágenes de la cámara de seguridad permiten observar cómo la motocicleta alcanza al mototaxi. En ese momento, la esposa desciende del vehículo, se quita el casco y se dirige directamente hacia el mototaxi para confrontar a la otra mujer.

La situación pasó rápidamente de una persecución a una agresión física. Según se aprecia en la grabación, la esposa ingresa al vehículo de transporte y comienza a golpear en repetidas ocasiones a quien sería la amante de su pareja.

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El conductor del mototaxi queda en medio de la escena, mientras otras personas que circulaban por el sector observan lo ocurrido. La confrontación se desarrolla ante la mirada de quienes transitaban por el lugar, algunos de los cuales se detienen al notar el enfrentamiento.

La grabación se difundió rápidamente en plataformas digitales, donde generó diferentes reacciones por la persecución y la posterior agresión dentro del mototaxi.

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Aunque las imágenes permiten observar parte de lo sucedido, no se conocen mayores detalles sobre la identidad de las personas involucradas ni sobre lo que ocurrió después de la confrontación.