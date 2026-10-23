Descubrió a su esposo con la amante en un río y todo terminó en golpes: quedó en video

A través de redes sociales se viralizó un nuevo caso de presunta infidelidad que terminó en una violenta confrontación. En un video que circula en internet, una mujer sorprende a su pareja mientras compartía un momento en un río con quien sería su amante. La reacción de la esposa desató una pelea en medio del agua y generó cientos de comentarios entre los usuarios que han visto las imágenes.

La grabación muestra una zona natural rodeada de árboles y vegetación, donde un hombre se encontraba acompañado de otra mujer. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que apareció una tercera persona, quien, de acuerdo con el contexto en el que se ha difundido el video, sería la esposa del sujeto.

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Al percatarse de la situación, la mujer se acercó rápidamente a la pareja con una evidente reacción de enojo. En medio de la escena, recogió un trozo de madera que estaba en el suelo y se dirigió hacia los dos. Su primer ataque fue contra la mujer que acompañaba al hombre, a quien golpeó con una patada que la hizo caer al río.

Sin detenerse, la recién llegada también arremetió contra su pareja. Con el tronco que llevaba en las manos, le propinó un golpe en la espalda que terminó por partir la madera y hacer que el hombre cayera al agua.



Que lo hayan puesto todo en cámara lenta lo volvió cine 🚬 pic.twitter.com/OMgzbtlq7o — Venequia 🇻🇪 (@Venequisimo) October 21, 2026

La situación escaló cuando la mujer decidió meterse al río para continuar la confrontación. Allí comenzó a tirar del cabello de quien sería la presunta amante, mientras ambas forcejeaban dentro del agua. El hombre intervino en medio de la pelea, pero terminó convirtiéndose nuevamente en blanco de los ataques: su pareja empezó a darle varias cachetadas.

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En medio de la confusión, la otra mujer logró apartarse y abandonar el lugar, mientras el enfrentamiento continuaba. Dos personas que se encontraban cerca de la pareja también presenciaron lo sucedido y posteriormente se alejaron de la zona.

Otro detalle que llamó la atención de los internautas fue la presencia de un menor de edad que nadaba en el río durante el altercado. En algunos fragmentos del video, el niño parece sonreír mientras observa lo que ocurre a su alrededor, aunque no hay información que permita establecer qué relación tenía con los protagonistas.

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La difusión de las imágenes generó una ola de reacciones en las plataformas digitales. El contenido acumuló más de 2.000 interacciones y cientos de comentarios de personas que debatieron sobre lo sucedido.

Entre las respuestas, algunos usuarios recurrieron al humor para referirse a la supuesta infidelidad y respaldaron la reacción de la mujer. Otros cuestionaron el comportamiento de los involucrados y señalaron los riesgos de resolver este tipo de situaciones mediante agresiones físicas.

Por ahora, no se conocen detalles confirmados sobre el lugar exacto en el que ocurrió el episodio, la identidad de las personas que aparecen en la grabación o las circunstancias previas al enfrentamiento. Tampoco hay información verificable sobre posibles lesiones derivadas de la pelea.