Las tres estafas que circulan en Colombia: involucran a Nequi, WhatsApp y Bre-B

Los delincuentes recurren a distintas estrategias para aprovecharse de la confianza de las personas y obtener beneficios económicos de manera fraudulenta. En muchos casos, se hacen pasar por personas o entidades legítimas para dar credibilidad a sus engaños y lograr que las víctimas sigan sus instrucciones.

Frente a este panorama, recientemente se conocieron varias modalidades de estafa, informadas por la plataforma Fridoom, que los delincuentes utilizan para engañar a las personas a través de plataformas y servicios ampliamente conocidos. Entre ellas se encuentran las falsas consignaciones, las ofertas de trabajo por internet y los mensajes de texto que suplantan a las entidades bancarias.

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Las tres estafas que involucran a Nequi, WhatsApp y Bre-B

Aunque funcionan de diferentes maneras, todas buscan generar confianza o preocupación para presionar a las víctimas a actuar rápidamente y obtener su dinero o información personal. Estas modalidades involucran herramientas como Nequi y WhatsApp, así como el sistema de pagos inmediatos Bre-B, por lo que es importante reconocer las señales de alerta para evitar caer en el engaño.

1. Nequi: consignan dinero por error y después exigen su devolución

Una de las modalidades comienza con la llegada de una transferencia inesperada a la cuenta de Nequi. Poco después, otra persona se comunica con el usuario y le pide que devuelva el dinero, generalmente con alguna excusa para convencerlo de que se trata de un error.



Sin embargo, el supuesto remitente puede estar relacionado con una estafa. El engaño consiste en presionar a la persona para que envíe dinero a otra cuenta y, posteriormente, el primer contacto puede amenazarla o extorsionarla para exigirle más plata.

Ante esta situación, la recomendación es no usar el dinero recibido ni enviarlo a otra cuenta por solicitud de desconocidos. Si la transferencia fue realmente equivocada, el remitente debe gestionar la devolución mediante los canales oficiales de la aplicación.

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También es importante reportar el movimiento desde Nequi y evitar realizar operaciones mientras se verifica el origen de la consignación.

Nequi es una de las billeteras digitales con más usuarios en Colombia. Foto: Blu Radio.

2. WhatsApp: ofrecen dinero por calificar productos y luego piden consignaciones

Otra estafa circula a través de grupos de WhatsApp y Telegram, donde personas que se presentan como asesores de plataformas comerciales, como Mercado Libre, Amazon o AliExpress, ofrecen supuestos trabajos para calificar productos.

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Al comienzo, los participantes pueden recibir pequeñas sumas de dinero por completar tareas sencillas. Este primer pago busca generar confianza y convencerlos de que la oferta es legítima.

Después, los responsables les piden consignar dinero para desbloquear nuevas actividades, acceder a mejores ganancias o continuar participando. Una vez reciben los recursos, pueden dejar de responder y la víctima pierde lo que había invertido.

La principal señal de alerta es que soliciten pagos para poder trabajar. Una oferta laboral legítima no debería exigir consignaciones como condición para recibir ingresos.

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Por eso, antes de aceptar este tipo de propuestas, conviene verificar la identidad de la empresa y consultar sus canales oficiales. También es recomendable desconfiar de las promesas de ganancias rápidas por hacer tareas que parecen demasiado sencillas.

3. Bre-B: mensajes falsos anuncian transferencias pendientes

La tercera modalidad usa mensajes de texto que aparentan ser enviados por una entidad bancaria. En ellos se informa que una transferencia mediante Bre-B está pendiente y se advierte que, si no se acepta dentro de las siguientes 24 horas, el dinero será devuelto.

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El mensaje suele incluir un enlace que invita a ingresar para confirmar la operación. Al abrirlo, la persona puede llegar a una página falsa diseñada para obtener sus claves bancarias y otros datos personales.

No obstante, el Banco de la República ha explicado que las transferencias mediante Bre-B no requieren que el destinatario acepte el dinero para recibirlo. Cuando la operación se realiza correctamente, los recursos llegan directamente a la cuenta asociada a la llave.

Además, Bre-B no cuenta con una aplicación independiente para gestionar las llaves. Estas operaciones deben consultarse y administrarse desde la aplicación o la página web oficial de la entidad financiera correspondiente.

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Por esta razón, se recomienda no abrir enlaces incluidos en mensajes sospechosos ni compartir claves o códigos de seguridad. Ante una notificación de este tipo, lo más seguro es ingresar directamente a los canales oficiales del banco para comprobar si existe algún movimiento.