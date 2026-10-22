"Sería deseable que política fiscal actuara en la misma dirección de la monetaria": gerente BanRep

El lema del Congreso Colombiano de la Construcción, que se realiza en Cartagena, es reconstruir, reactivar y avanzar. Sin embargo, una de las cosas que está impidiendo reactivar la compra de vivienda en Colombia son las altas tasas de interés.

Así lo explicó el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, quien reconoció que las altas tasas de interés son un dolor de cabeza para el sector de la vivienda, pero absolutamente necesarias para controlar la inflación.

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De acuerdo con Villar, en los últimos años, el elevado gasto público del Gobierno Nacional hizo más difícil la tarea del Banco de la República, porque, mientras intentaban reducir la inflación, el Gobierno terminaba impulsándola con decisiones como subir el salario mínimo en más de un 23 % y mantener un alto déficit fiscal. Así las cosas, para el gerente del Banco de la República, si Colombia quiere bajar las tasas de interés, debe resolver el problema fiscal.

“Eso se vuelve mucho más difícil de manejar cuando hay un déficit fiscal de las magnitudes que tenemos en Colombia y, por lo tanto, para evitar ese tipo de costos y para facilitar que lleguemos más rápido al estadio en el que quisiéramos estar, que es un estadio de bajar las tasas de interés porque la inflación está bajando, porque estamos llegando a la meta, lo que sería deseable sería que la política fiscal actuara en la misma dirección de la política monetaria, ayudando a ajustar la economía y no en contravía y generando este tipo de distorsiones, como la apreciación tan fuerte que se ve y que estamos viendo en este momento, y que hemos visto en el periodo reciente”, dijo durante su intervención en el Congreso Colombiano de la Construcción.



Para Villar, el presupuesto que se va a decretar contempla una cifra de déficit que hace años habría sido inimaginable: el 9,4 % del PIB. Señaló que, aunque la expectativa del Gobierno es hacer el ajuste fiscal, el déficit del 7,2 % del PIB que quedaría después de la ley de ajuste solo sería comparable con el del año de la pandemia.

“Sigue siendo igualmente grande o más grande porque las presiones se están manifestando en el gasto y el déficit es enorme. Entonces, eso lo ha hecho muy explícito el Gobierno con el presupuesto aprobado: es un presupuesto muy alto que, en sí mismo, antes de que se hagan los ajustes que ha anunciado el Gobierno, indicaría que el año entrante el déficit llegaría a ser del 9,4 % del PIB, algo totalmente inimaginable para Colombia en su historia de más de, por lo menos, posterior a la Guerra de los Mil Días. Eso era totalmente inimaginable, tener un déficit del 9,4 % del PIB. Obviamente, la expectativa es que eso se corrija parcialmente, pero incluso con la corrección que ha planteado el Gobierno, tendríamos el año entrante nuevamente un déficit del orden del 7,2 % del PIB, que sería un déficit de magnitudes parecidas a las que tuvimos en el año de la pandemia, que era el déficit más grande de la historia de Colombia hasta ese momento y que, obviamente, en ese momento tenía unas justificaciones bastante importantes”, describió.