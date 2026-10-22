¿Vivienda sin cuota inicial? El proyecto de ley que propone cuotas de $700.000 para casa propia

Comprar vivienda propia sin tener que reunir decenas de millones de pesos para la cuota inicial es la posibilidad que plantea un proyecto de ley presentado por el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. La iniciativa busca beneficiar a familias que ganan menos de dos salarios mínimos, especialmente trabajadores informales que actualmente tienen dificultades para acceder a créditos hipotecarios.

En entrevista en Mañanas Blu, Cárdenas explicó que la propuesta pretende complementar el programa Mi Casa Ya y atender a los hogares que, pese a tener ingresos para pagar un arriendo, no cuentan con capacidad de ahorro para cumplir los requisitos de financiación de una vivienda.

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La idea consiste en que el Gobierno asuma la cuota inicial mediante un subsidio de $50 millones, mientras que la familia solicite un crédito de $100 millones para adquirir un inmueble cuyo valor aproximado sería de $150 millones.

Entonces usted, en vez de vivir en arriendo pagando 700.000, 800.000 pesos, más bien compra su vivienda y esa misma plata la usa para ir pagando la cuota mensual, y con eso queda con una vivienda propia afirmó el exministro

Sin embargo, la iniciativa todavía debe avanzar en el Congreso y contar con los recursos necesarios para su implementación. Por ahora, no se trata de un programa aprobado al que los ciudadanos puedan inscribirse.



¿Cómo comprar vivienda propia sin pagar cuota inicial? Foto: Freepik

¿Cómo funcionaría el proyecto de vivienda sin cuota inicial?

La propuesta busca que los hogares de menores ingresos puedan acceder a una vivienda de interés prioritario sin tener que ahorrar previamente para cubrir la cuota inicial, uno de los principales obstáculos para comprar casa en Colombia.

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Según las cifras presentadas por Cárdenas, el esquema tendría las siguientes características:



Valor de la vivienda : aproximadamente $150 millones.

: aproximadamente $150 millones. Subsidio del Gobierno: $50 millones destinados a cubrir la cuota inicial.

$50 millones destinados a cubrir la cuota inicial. Crédito hipotecario: $100 millones a cargo de la familia beneficiaria.

$100 millones a cargo de la familia beneficiaria. Tasa de interés: subsidiada, con una tasa del 7 %, según lo explicado por el exministro.

subsidiada, con una tasa del 7 %, según lo explicado por el exministro. Cuota mensual estimada: alrededor de $700.000.

alrededor de $700.000. Tipo de inmueble: vivienda de interés prioritario de unos 42 metros cuadrados, con dos habitaciones, sala-comedor, baño y cocina.

El objetivo es que las familias destinen al pago de su crédito un monto similar al que actualmente utilizan para cubrir el arriendo. De esta manera, el dinero que hoy pagan por ocupar una vivienda podría convertirse en una inversión para adquirir un inmueble propio.

Cárdenas defendió que el programa permitiría mejorar la estabilidad de hogares que llevan años pagando arriendo sin lograr reunir el dinero necesario para comprar casa. “¿Qué es vivienda propia? Es seguridad, es estabilidad, es tranquilidad”, sostuvo.

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Las cifras corresponden al esquema expuesto por el exministro. Las condiciones definitivas, incluidos los criterios de selección, la financiación y los procedimientos para acceder al beneficio, dependerían del desarrollo legal y reglamentario de la propuesta.

¿Quiénes podrían acceder a una vivienda con cuotas de $700.000?

El proyecto está pensado principalmente para colombianos con ingresos inferiores a dos salarios mínimos mensuales, un grupo que, según Cárdenas, enfrenta mayores dificultades para cumplir los requisitos de los programas de vivienda existentes.

Entre los potenciales beneficiarios estarían trabajadores informales, vendedores ambulantes, conductores de plataformas digitales, taxistas y personas que trabajan por cuenta propia.

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El problema, explicó el exministro, es que muchos de estos ciudadanos no pueden demostrar sus ingresos mediante una certificación laboral, aunque reciban dinero de manera constante y tengan que asumir gastos mensuales de vivienda.

Usted puede que no pueda certificar sus ingresos (...) pero sí puede mostrar cuánto gasta, y con eso se va formando la historia que le permite tener acceso al crédito señaló el exministro

La propuesta contempla aprovechar herramientas financieras y tecnológicas para evaluar el comportamiento de pago de los solicitantes. Los movimientos y registros de transacciones digitales podrían ayudar a construir un historial financiero para personas que no tienen un empleo formal.

Vivienda propia en Colombia. Foto: creada con IA.

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Además, el esquema incluiría una garantía del Fondo Nacional de Garantías para respaldar los créditos y facilitar que los bancos financien a hogares que normalmente encuentran barreras para acceder al sistema financiero.

No obstante, tener ingresos informales no significaría obtener automáticamente el beneficio. Los criterios de evaluación y las condiciones para demostrar la capacidad de pago tendrían que definirse para la puesta en marcha del programa.

¿Qué pasará con Mi Casa Ya?

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que no busca eliminar ni reemplazar Mi Casa Ya, sino establecer un mecanismo complementario para familias que no pueden reunir la cuota inicial.

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Cárdenas destacó que el programa existente ha sido importante para facilitar el acceso a vivienda, pero señaló que sus requisitos dejan por fuera a personas con ingresos bajos y poca capacidad de ahorro.

“Mi Casa Ya es un proyecto y es un programa magnífico”, afirmó. De acuerdo con la distribución planteada por el exministro, Mi Casa Ya continuaría atendiendo a hogares con mayores posibilidades de ahorro, mientras que el nuevo mecanismo se concentraría en familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos.

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Cárdenas también explicó que una persona solo podría recibir un subsidio de vivienda del Gobierno, por lo que no sería posible acumular varios beneficios estatales para comprar el mismo inmueble.

¿Cuánto costaría el proyecto y de dónde saldría la plata?

El costo fiscal es uno de los principales interrogantes de la iniciativa, especialmente por las dificultades presupuestales del Gobierno y las necesidades de financiación de otros sectores.

Según los cálculos expuestos por Cárdenas, cada vivienda requeriría un aporte estatal de aproximadamente $50 millones. Por eso, el costo dependería directamente de la cantidad de inmuebles que se decida financiar.

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El exministro presentó el siguiente ejemplo:



10.000 viviendas: $500.000 millones en subsidios.

$500.000 millones en subsidios. 50.000 viviendas: $2,5 billones.

$2,5 billones. 100.000 viviendas: $5 billones.

Estas cifras corresponden al valor de los subsidios de $50 millones por vivienda y no representan una asignación presupuestal aprobada.

Si son 100.000 viviendas, estaríamos hablando de 5 billones de pesos explicó Cárdenas

Para conseguir los recursos, el exministro propuso revisar los gastos de funcionamiento del Estado y destinar parte de los recursos liberados a inversión social. También insistió en que el mecanismo legal permitiría que cada Gobierno decida cuántas viviendas financiar de acuerdo con sus posibilidades presupuestales.

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La discusión fiscal será determinante para establecer si el programa puede pasar de la propuesta legislativa a una política pública con beneficiarios y recursos definidos.

¿Cuándo se podría solicitar el subsidio para comprar casa?

Por ahora, los ciudadanos interesados deben esperar el avance del proyecto de ley en el Congreso. Según Cárdenas, la iniciativa fue radicada con el respaldo de su movimiento político, Avanza Colombia, y del Partido Conservador, y comenzaría su trámite en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

El exministro manifestó su expectativa de que el proyecto se convierta en ley durante el primer semestre del próximo año y que el programa pueda comenzar a promoverse en el segundo semestre, en coordinación con el Gobierno.

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Sin embargo, ese calendario es una expectativa de su promotor y no una fecha confirmada de entrada en funcionamiento.

Cárdenas aseguró que ya ha recibido preguntas de ciudadanos interesados en conocer cómo podrían postularse, pero advirtió que todavía es prematuro hablar de inscripciones.

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“Lo primero tenemos que hacer es sacarlo a ley”, señaló. Por eso, quienes estén interesados en comprar vivienda bajo este esquema deben tener en cuenta que aún no hay un proceso de inscripción habilitado ni condiciones definitivas para solicitar el subsidio.

La propuesta busca responder a una dificultad que enfrentan miles de hogares: tener que pagar arriendo mes a mes sin conseguir ahorrar lo suficiente para adquirir una vivienda. Su viabilidad dependerá de la aprobación en el Congreso, de los recursos públicos que se asignen y de las condiciones que se establezcan para garantizar que las familias puedan asumir los créditos.

Si logra convertirse en ley y cuenta con financiación, el proyecto podría abrir una alternativa para trabajadores informales y hogares de bajos ingresos que hoy encuentran en la cuota inicial una de las principales barreras para tener casa propia.