Colombianos que cumplan estos requisitos podrán acceder a subsidio para construir vivienda

Tener un terreno propio puede ser el punto de partida para acceder a una vivienda nueva, especialmente para las familias que viven en zonas rurales y que, pese a contar con un lote, no tienen los recursos suficientes para construir un hogar con condiciones adecuadas.

De acuerdo con información del Ministerio de Vivienda, en los centros poblados y en las zonas rurales dispersas del país, el 61,2 % de los hogares presenta algún tipo de déficit habitacional. En este escenario, los subsidios de construcción en sitio propio buscan facilitar que las familias conviertan sus terrenos en viviendas nuevas y mejoren sus condiciones de vida.

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Este beneficio consiste en un aporte económico destinado a los hogares que cuentan con un lote y necesitan recursos para levantar allí una vivienda. Para la modalidad rural, el subsidio puede llegar hasta los $122.563.350, equivalentes a 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Dinero Colombia. Foto: Magnific.

Más allá de la posibilidad de contar con una casa propia, este tipo de programas también tiene efectos en las comunidades. Las obras requieren trabajadores, materiales, proveedores y diferentes servicios, por lo que pueden generar movimiento económico en los territorios donde se desarrollan los proyectos.



¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio?

El primer requisito es contar con un terreno propio. Sin embargo, no cualquier lote puede ser utilizado para este tipo de proyecto habitacional. El predio debe encontrarse legalizado y estar habilitado para la construcción de una vivienda.

Además, debe cumplir con condiciones relacionadas con la seguridad y la disponibilidad de servicios. Entre los aspectos que se deben verificar están:



Que el terreno no se encuentre ubicado en una zona de riesgo.

Que no esté dentro de un área de preservación natural.

Que tenga disponibilidad inmediata y total de servicios públicos.

Contar con la respectiva licencia de construcción .

. Cumplir las condiciones establecidas para el grupo familiar y las características del proyecto.

Por esta razón, antes de iniciar el proceso es importante revisar tanto la situación jurídica del predio como las condiciones técnicas que permitan desarrollar la obra.

Vivienda Foto: ChatGPT

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La postulación a un subsidio de vivienda implica diferentes etapas y verificaciones. En ese proceso, algunas entidades ofrecen acompañamiento a las familias para facilitar los trámites y la ejecución de los proyectos.

En el caso de Compensar, la orientación incluye apoyo durante la validación e inscripción al beneficio, así como articulación con alcaldías y oficinas de planeación municipal. También se realizan charlas y convocatorias en diferentes territorios.

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El acompañamiento puede extenderse a aspectos técnicos de la construcción, como estudios de suelos y diseños estructurales. La entidad también cuenta con interventoría externa para hacer seguimiento a las obras y con diferentes oferentes constructores para apoyar la ejecución de los proyectos.

Miguel Andrés Rodríguez, coordinador de Vivienda de Compensar, explicó que una vivienda formal puede representar cambios que van más allá de disponer de un espacio físico.

“Una vivienda formal y bien construida ofrece un entorno adecuado para las familias. Permite contar con espacios más seguros, adaptados a sus necesidades y con mejores condiciones sanitarias”, señaló Rodríguez.

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Según el funcionario, estas condiciones también pueden brindar mayor protección frente a factores climáticos y aportar estabilidad a los hogares que permanecen en sus comunidades.

¿Cuántos subsidios se han entregado?

La experiencia de Compensar en este campo también incluye programas de mejoramiento y construcción de vivienda. De acuerdo con la información suministrada por la organización, entre 2019 y 2025 fueron entregados 515 subsidios de construcción en sitio propio y 476 subsidios de mejoramiento habitacional.

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Rodríguez destacó que la combinación entre los recursos económicos y el acompañamiento durante las diferentes etapas permite llevar los proyectos habitacionales a la práctica.

A esto se suman iniciativas relacionadas con la sostenibilidad. Los modelos desarrollados por la organización incorporan criterios como el uso de materiales de menor impacto ambiental y procesos estandarizados para la construcción, con el propósito de mejorar las condiciones de las viviendas y su relación con el entorno.

De esta manera, para las familias rurales que ya cuentan con un lote, conocer las condiciones del terreno, verificar los requisitos y buscar orientación antes de iniciar el proceso puede ser determinante para establecer si pueden acceder a un subsidio y avanzar hacia la construcción de una vivienda.