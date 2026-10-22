"El GLP está haciendo parte de la solución a problemas que está teniendo el gas natural": Gasnova

La inminente llegada del fenómeno del Niño en Colombia ha encendido las alarmas sobre la capacidad del país para garantizar un suministro suficiente de gas natural. Este combustible resulta indispensable para alimentar las plantas térmicas que deben suplir la menor generación hidroeléctrica durante las temporadas de sequía.

En este escenario de tensión energética, Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova), analizó los retos que afronta el gas natural y la solidez con la que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) responde a la coyuntura nacional.

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Precios disparados e incertidumbre en la importación de gas natural

La situación del gas natural se ha tornado compleja debido a las dificultades en la comercialización del combustible importado a través de los proyectos vinculados a Ecopetrol en el Pacífico y en la bahía de Cartagena (infraestructura de SPEC).

Según explicó Martínez, los costos internacionales del gas licuado se han incrementado en niveles que el mercado nacional difícilmente puede absorber.



"Se está presentando una situación en gas natural que es muy compleja y es que para poder atender las necesidades del mercado se requieren los dos proyectos de Ecopetrol (...), pero resulta que Ecopetrol está teniendo problemas con la comercialización de ese gas porque el precio está muy alto, el precio se disparó", afirmó el presidente de Gasnova.

El dirigente gremial precisó que mientras Colombia estaba acostumbrada a tarifas nacionales de entre 3 y 4 dólares por millón de BTU, la importación actual se está cotizando a niveles globales atípicos: "Pareciera que los vendedores a nivel internacional le están vendiendo el gas a Ecopetrol a los precios de Europa o de Asia, que es infinitamente mucho mayor al de los Estados Unidos".

Gas natural en el Caribe Foto: AFP

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El GLP como respaldo competitivo y garantizado para la industria

Ante la incertidumbre de abastecimiento y las elevadas tarifas del gas natural, diversos sectores industriales han empezado a realizar la transición hacia el GLP. Alejandro Martínez destacó que las empresas del sector cuentan con la capacidad operativa necesaria para asumir esta demanda gracias a inversiones previsivas realizadas en la última década.

"El precio del GLP quedó competitivo frente al gas natural, pero además el GLP está ofreciendo garantía en el suministro. ¿Por qué? Porque hace 10 años las compañías de GLP invirtieron en infraestructura de importaciones y están listas para suplir el mercado", destacó Martínez.

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El líder gremial aclaró además que la atención al sector industrial, realizada mediante tanques de gran volumen, no desabastecerá el consumo doméstico de gas en cilindro. La infraestructura de importación instalada permite abastecer ambos segmentos simultáneamente sin generar escasez en los hogares.

Recorte presupuestal amenaza a los usuarios vulnerables

A pesar de la estabilidad en la oferta de GLP, el gremio expresó su profunda preocupación por la asignación de subsidios al consumo en el Presupuesto General de la Nación. Los recursos destinados a aliviar el costo del cilindro para las familias de menores ingresos sufrieron un drástico recorte.

"Si el gobierno saca el presupuesto por lo que se aprobó en primer debate, es solamente una cuarta parte de lo que se requiere. O sea, que el programa de subsidios para el consumo de GLP en cilindros para los estratos 1 y 2 queda solamente con un 25% de lo que se necesita", advirtió el ejecutivo.

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Martínez enfatizó que este déficit afectará directamente a los usuarios de estratos 1 y 2 en los seis departamentos donde aplica este beneficio, recordando que el GLP en cilindro es el único servicio público que no goza de subsidios en todo el país. Sin los recursos suficientes, el impacto económico recaerá en las familias.

Escuche aquí la entrevista: