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Sacerdote en Colombia sufrió la caída de una cruz: video se viraliza tras tragedia en Ecuador

A través de redes sociales se popularizó el video que muestra el momento exacto en que cae una cruz sobre un sacerdote en Colombia tras la muerte del cura Patricia Sánchez en plena misa en Ecuador.

Sacerdote en Colombia sufrió la caída de una cruz, video se viraliza tras tragedia en Ecuador
Usuarios comentaron la relación entre los accidentes.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

La muerte del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, ocurrida el pasado 17 de octubre en Guayaquil, Ecuador, ha generado conmoción entre los fieles y usuarios de redes sociales. En medio de las reacciones por su fallecimiento, volvió a circular un video que muestra un accidente similar protagonizado por un sacerdote en Colombia.

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Las imágenes muestran el momento en que una cruz cae sobre el padre Óscar Echeverri mientras intentaba moverla. La grabación ha despertado preocupación por las coincidencias entre ambos episodios.r.

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Así fue el accidente del sacerdote en Colombia

Según explicó Óscar Echeverri en una publicación de Facebook, el accidente ocurrió el pasado 28 de abril, cuando grababa contenido para sus redes sociales e intentaba cambiar de posición una cruz.

Durante la maniobra, la estructura se desprendió y cayó sobre el sacerdote. El momento quedó registrado en video y, tras conocerse la muerte del padre Sánchez, la grabación volvió a difundirse ampliamente en plataformas digitales.

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Junto con las imágenes, Echeverri compartió una reflexión sobre la muerte y las circunstancias en las que puede ocurrir. “La fecha, la causa y el lugar que nos corresponde morir, ESO SON y no otros”, escribió el religioso.

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La publicación generó nuevos comentarios entre los internautas, quienes relacionaron el accidente con lo sucedido durante la celebración religiosa en Guayaquil.

La muerte del padre Patricio Sánchez en Ecuador

El caso del sacerdote ecuatoriano ocurrió durante una misa que era transmitida en vivo por Facebook. Mientras Patricio Alfredo Sánchez Molinari invitaba a los asistentes a orar, un crucifijo monumental instalado en el templo se desprendió y cayó directamente sobre su cabeza.

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El impacto provocó que el religioso se desplomara de inmediato. En medio de la emergencia, una mujer que se encontraba cerca comenzó a llorar y a pedir ayuda médica, mientras los presentes solicitaban una ambulancia para atender al sacerdote.

Posteriormente, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó su fallecimiento mediante un comunicado en el que expresó sus condolencias a familiares y amigos, además de manifestar su solidaridad con la familia redentorista.

La difusión de ambos casos ha generado inquietud entre los usuarios de redes sociales por los riesgos que pueden presentarse durante las actividades religiosas. Aunque los hechos ocurrieron en fechas y circunstancias distintas, las imágenes han vuelto a poner en primer plano las consecuencias que puede tener la caída de estructuras de gran tamaño dentro de una iglesia.

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