Cura murió luego de que le cayera encima una cruz mientras daba una misa: quedó en video

Un sacerdote murió mientras celebraba una misa, luego de que una cruz que estaba instalada detrás del altar se desprendiera y cayera sobre él. El accidente quedó registrado en una transmisión en vivo por Facebook y provocó momentos de angustia entre los feligreses que presenciaban la ceremonia religiosa.

La víctima fue identificada como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la iglesia del Perpetuo Socorro, ubicada en Guayaquil, Ecuador. El hecho ocurrió este sábado durante la Eucaristía, cuando la estructura cayó sobre la cabeza del religioso y le causó la muerte en el lugar.

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En las imágenes de la transmisión se escuchan los gritos de desesperación de las personas que se encontraban en el templo, quienes reaccionaron ante lo sucedido. La grabación comenzó a circular en redes sociales y permitió conocer los momentos en los que ocurrió el accidente.

Murió el padre Patricio Sánchez en plena misa en la iglesia Perpetuo Socorro de Guayaquil tras aplastarle la cabeza una enorme cruz.



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El sacerdote acostumbraba a transmitir por internet las misas que celebraba en la parroquia, con el propósito de compartir las ceremonias con quienes no podían asistir presencialmente. En esta ocasión, la transmisión terminó registrando el accidente que acabó con su vida.



Tras conocerse lo ocurrido, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento de Patricio Alfredo Sánchez Molinari mediante un comunicado en el que expresó sus condolencias y destacó el vínculo del religioso con la comunidad.

“Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”, señaló la institución.

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En el mensaje, la arquidiócesis también manifestó su solidaridad con los familiares, amigos y miembros de la comunidad religiosa a la que pertenecía el sacerdote.

“La Arquidiócesis de Guayaquil se une en oración por el descanso de su alma y expresa su solidaridad, afecto y cariño a la familia redentorista, a sus familiares y amigos. Descanse en paz”, agregó el comunicado.

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Hasta el momento, la información conocida sobre el caso se concentra en las circunstancias del accidente ocurrido durante la celebración religiosa.

La noticia provocó numerosas reacciones entre los feligreses y las personas que seguían las transmisiones de las misas del sacerdote. A través de las redes sociales, varios usuarios expresaron su tristeza y compartieron mensajes para despedirlo.

“Qué tristeza, un gran sacerdote y gran amigo”, escribió una persona. Otros comentarios reflejaron el impacto que causó la noticia entre quienes lo conocían o habían participado en las celebraciones religiosas de la parroquia.

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“Mi corazón siente un dolor enorme”, “Que Dios lo tenga en la gloria” y “Tan bondadoso y educado, descanse en paz” fueron algunos de los mensajes publicados tras confirmarse su fallecimiento.

Sánchez Molinari era miembro de la Congregación del Santísimo Redentor, conocida también como la comunidad redentorista, fundada por san Alfonso María de Ligorio en 1732.

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El religioso ejercía como párroco de la iglesia del Perpetuo Socorro y compartía habitualmente sus celebraciones a través de las redes sociales. Su muerte, ocurrida durante una misa y registrada en video, generó conmoción entre los fieles que seguían la transmisión y la comunidad religiosa de Guayaquil.