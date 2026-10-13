En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Eva Ferrer
Matador
Protesta en Colombia
Bombardeo en Catatumbo
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / WhatsApp alista función muy esperada por usuarios: algunos ya pueden probarla

WhatsApp alista función muy esperada por usuarios: algunos ya pueden probarla

La herramienta permitiría elegir la fecha y la hora de envío, con un plazo de hasta dos semanas.

WhatsApp alista nueva herramienta
WhatsApp alista nueva herramienta
Magnific
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

WhatsApp continúa probando herramientas para facilitar el uso de su plataforma de mensajería. Una de las novedades detectadas permitiría programar mensajes para que se envíen automáticamente en una fecha y hora determinadas, sin que el usuario tenga que estar pendiente del celular en ese momento.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La función apareció en la versión beta 2.26.40.7 de WhatsApp para Android, disponible para algunos participantes de las pruebas de la aplicación. Según la información divulgada, la herramienta permitiría seleccionar un envío desde diez minutos hasta dos semanas después de redactar el mensaje.

Últimas noticias

Las baterías externas utilizadas para cargar celulares y otros dispositivos electrónicos pueden representar un riesgo durante los vuelos comerciales.
Tecnología

¿Es peligroso llevar un powerbank en un avión? Riesgos y nuevas restricciones

La MacBook Neo incorpora el mismo procesador que el iPhone 16 pro
Tecnología

Apple prepara nuevos lanzamientos: una MacBook táctil y otros equipos llegarían en octubre

Publicidad

Por ahora, no todos los usuarios tendrían acceso a esta opción y la compañía no ha anunciado una fecha oficial para su lanzamiento general.

¿Cómo se podrían programar mensajes en WhatsApp?

El procedimiento consistiría en redactar el mensaje y mantener presionado el botón verde de envío, identificado con una flecha. En los dispositivos que tengan habilitada la función, esta acción permitiría acceder a la opción para elegir cuándo enviar el texto.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Una vez seleccionada la fecha y la hora, el usuario podría dejar preparado el mensaje para que la aplicación lo envíe automáticamente en el momento establecido.

Publicidad

La herramienta podría utilizarse en distintas situaciones cotidianas. Por ejemplo, una persona podría redactar un mensaje laboral con anticipación y programarlo para que llegue durante la jornada de trabajo, sin tener que enviarlo manualmente más tarde.

También serviría para preparar felicitaciones de cumpleaños, aniversarios o recordatorios que deban llegar en una fecha específica.

Publicidad

¿Desde cuándo se pueden programar mensajes en WhatsApp?

Persona enviando mensaje de WhatsApp
Persona enviando mensaje de WhatsApp
Foto: ImageFx

La función se encuentra en fase de prueba para algunos usuarios de WhatsApp en Android. Su aparición en la versión beta indica que la herramienta está en desarrollo, pero no significa que ya esté disponible para todas las cuentas.

Publicidad

La disponibilidad dependerá de cómo avance la implementación de la compañía. Por el momento, no se ha informado una fecha para el lanzamiento general ni se ha confirmado cuándo llegará a otros sistemas operativos.

¿Qué deben hacer los usuarios para acceder a la nueva función?

Publicidad

Quienes participan en las pruebas de WhatsApp podrían encontrar la opción si cuentan con la versión beta que la incluye y tienen habilitada la herramienta.

Sin embargo, instalar una versión de prueba no garantiza que la función aparezca, pues algunas novedades se habilitan de manera gradual para determinados usuarios.

Hasta que WhatsApp anuncie oficialmente su disponibilidad, la programación de mensajes debe considerarse una función en desarrollo y no una herramienta habilitada para todos.

Relacionados

Tecnología

WhatsApp

Publicidad

Publicidad

Publicidad