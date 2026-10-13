WhatsApp alista función muy esperada por usuarios: algunos ya pueden probarla

WhatsApp continúa probando herramientas para facilitar el uso de su plataforma de mensajería. Una de las novedades detectadas permitiría programar mensajes para que se envíen automáticamente en una fecha y hora determinadas, sin que el usuario tenga que estar pendiente del celular en ese momento.

La función apareció en la versión beta 2.26.40.7 de WhatsApp para Android, disponible para algunos participantes de las pruebas de la aplicación. Según la información divulgada, la herramienta permitiría seleccionar un envío desde diez minutos hasta dos semanas después de redactar el mensaje.

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Por ahora, no todos los usuarios tendrían acceso a esta opción y la compañía no ha anunciado una fecha oficial para su lanzamiento general.

¿Cómo se podrían programar mensajes en WhatsApp?

El procedimiento consistiría en redactar el mensaje y mantener presionado el botón verde de envío, identificado con una flecha. En los dispositivos que tengan habilitada la función, esta acción permitiría acceder a la opción para elegir cuándo enviar el texto.

Una vez seleccionada la fecha y la hora, el usuario podría dejar preparado el mensaje para que la aplicación lo envíe automáticamente en el momento establecido.

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La herramienta podría utilizarse en distintas situaciones cotidianas. Por ejemplo, una persona podría redactar un mensaje laboral con anticipación y programarlo para que llegue durante la jornada de trabajo, sin tener que enviarlo manualmente más tarde.

También serviría para preparar felicitaciones de cumpleaños, aniversarios o recordatorios que deban llegar en una fecha específica.

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¿Desde cuándo se pueden programar mensajes en WhatsApp?

Persona enviando mensaje de WhatsApp Foto: ImageFx

La función se encuentra en fase de prueba para algunos usuarios de WhatsApp en Android. Su aparición en la versión beta indica que la herramienta está en desarrollo, pero no significa que ya esté disponible para todas las cuentas.

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La disponibilidad dependerá de cómo avance la implementación de la compañía. Por el momento, no se ha informado una fecha para el lanzamiento general ni se ha confirmado cuándo llegará a otros sistemas operativos.

¿Qué deben hacer los usuarios para acceder a la nueva función?

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Quienes participan en las pruebas de WhatsApp podrían encontrar la opción si cuentan con la versión beta que la incluye y tienen habilitada la herramienta.

Sin embargo, instalar una versión de prueba no garantiza que la función aparezca, pues algunas novedades se habilitan de manera gradual para determinados usuarios.

Hasta que WhatsApp anuncie oficialmente su disponibilidad, la programación de mensajes debe considerarse una función en desarrollo y no una herramienta habilitada para todos.