Apple prepara nuevos lanzamientos: una MacBook táctil y otros equipos llegarían en octubre

Tras la llegada de los iPhone 18 Pro y el iPhone Duo, Apple alista nuevos productos para sus tiendas. Uno de los principales cambios estaría en la MacBook Pro, que incorporaría una pantalla táctil, una función que la compañía no ha incluido en sus computadores portátiles.

De acuerdo con información publicada por Bloomberg, la presentación se realizaría cerca del 27 de octubre de 2026, aunque Apple todavía no ha confirmado oficialmente la fecha.

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La información difiere de versiones anteriores que apuntaban a que este equipo llegaría en 2027. Además, Apple prepararía cambios en otros dispositivos, como el iPad mini, que incorporaría una pantalla OLED, y nuevos computadores Mac.

Por ahora, la compañía no ha confirmado la fecha del evento ni las características que tendrían los nuevos equipos.



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¿Cómo sería la MacBook Pro con pantalla táctil?

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De acuerdo con los reportes, el equipo llegaría en versiones de 14 y 16 pulgadas, con pantallas OLED y un diseño más liviano que el de los modelos actuales. También incorporaría un recorte para la cámara similar a la Dynamic Island, presente en varios dispositivos de Apple.

En cuanto al procesador, las filtraciones señalan que estas versiones contarían con los chips M5 Pro y M5 Max. La pantalla táctil funcionaría como una alternativa complementaria al teclado y al panel táctil tradicional, sin reemplazar los métodos habituales de navegación.

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La incorporación de esta tecnología representaría un cambio en la estrategia de Apple, que durante años ha mantenido sus computadores portátiles al margen de la experiencia táctil que ofrecen los iPad y los iPhone.

Todavía se desconocen detalles como el precio, el nombre comercial y la fecha en que los equipos estarían disponibles para la venta. Sin embargo, su costo podría superar el de los modelos actuales, aunque no hay información confirmada al respecto.

¿Qué otros productos presentaría Apple?

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Según Bloomberg, el lanzamiento también incluiría una MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M6, que conservaría el diseño exterior actual, y una nueva iMac con el mismo procesador.

A esa lista se sumaría un iPad mini con pantalla OLED. Los reportes indican que Apple mantendría el diseño actual de algunos equipos y reservaría los principales cambios estéticos para la MacBook Pro con pantalla táctil.

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La compañía también tiene previsto un evento el 13 de octubre, denominado "Bienvenida a casa", centrado en productos para el hogar inteligente. Entre los dispositivos mencionados están un nuevo centro de control doméstico, una renovación del Apple TV 4K y una actualización del HomePod mini.

Apple no ha confirmado el lanzamiento de la MacBook con pantalla táctil para el 27 de octubre. Tanto la fecha como las especificaciones se basan en reportes de medios especializados y podrían cambiar antes de un anuncio oficial.