Estos siete relojes le pueden salvar la vida: llaman a emergencias solos

Con el paso de los años, tener un smartwatch se ha convertido en una opción para quienes buscan mantenerse conectados y monitorear su actividad diaria. Estos dispositivos permiten responder mensajes de WhatsApp, consultar notificaciones y acceder a diferentes funciones desde la muñeca.

Además, algunos relojes inteligentes han incorporado herramientas para practicar deportes y cuidar la salud. Por ello, varios modelos permiten monitorear la oxigenación de la sangre, la frecuencia cardíaca e incluso contactar a los servicios de emergencia ante una caída o un accidente.

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Estas funciones pueden ayudar a detectar situaciones que requieren atención y facilitar la solicitud de ayuda. A continuación, presentamos siete relojes inteligentes que incorporan herramientas de monitoreo y asistencia en emergencias.

Siete relojes inteligentes que pueden ayudar en una emergencia

Los relojes inteligentes han evolucionado de ser accesorios para consultar notificaciones a dispositivos con sensores que permiten monitorear algunas funciones del organismo y, en determinados casos, alertar sobre posibles emergencias.

Huawei GT 7 Pro Huawei

Huawei Watch GT 7 y GT 7 Pro

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Estos modelos incorporan la arquitectura TruSense, que incluye funciones como electrocardiograma (ECG), medición de la saturación de oxígeno en la sangre (SpO₂) y análisis de la frecuencia cardíaca.

También cuentan con detección de caídas e impactos para activar avisos de emergencia en determinadas situaciones. Además, ofrecen una batería de hasta 21 días y una pantalla AMOLED con un brillo de hasta 3.000 nits.

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Apple Watch Series 10

Este reloj cuenta con monitoreo de la frecuencia cardíaca, notificaciones de ritmo irregular y electrocardiograma (ECG).

Si el acelerómetro detecta una caída fuerte y el usuario no responde durante 60 segundos, el dispositivo puede llamar automáticamente a los servicios de emergencia y enviar la ubicación a los contactos configurados.

Galaxy Watch Active2

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Samsung Galaxy Watch 9

Incluye el sensor BioActive, que permite medir la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en la sangre. También incorpora funciones de seguimiento de la salud.

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Al detectar una caída o un impacto fuerte, puede activar una alarma e iniciar una llamada SOS a los contactos asignados.

Garmin Venu 4

Este modelo monitorea la frecuencia cardíaca y permite configurar alertas ante determinados valores en reposo.

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Su función de detección de incidentes puede enviar la ubicación GPS a los contactos de emergencia cuando identifica una situación que requiere asistencia.

Google Pixel Watch 4

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El reloj utiliza tecnología de monitoreo de la frecuencia cardíaca de Fitbit. También incorpora un sistema de detección de caídas que evalúa la situación del usuario y puede iniciar una llamada de auxilio si no obtiene respuesta.

Apple watch ultra 4 y Series 12. Foto: Apple

Apple Watch Ultra 4

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Este modelo incorpora sensores para monitorear la actividad cardíaca y GPS de doble frecuencia. También cuenta con una sirena de 86 decibeles y funciones de comunicación para solicitar ayuda en situaciones de emergencia.

Withings ScanWatch 2

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Este reloj híbrido permite monitorear la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y la saturación de oxígeno en la sangre.

Además, su acelerómetro identifica movimientos asociados con caídas e impactos para generar alertas a los contactos de emergencia.