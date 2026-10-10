¿Fracaso? Apple baja la producción del iPhone 18 Pro y sus acciones caen en bolsa

Todo parece indicar que el lanzamiento de los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max no esá cumpliendo las expectativas que tenía Apple. Apenas unas semanas después de su llegada al mercado, la compañía habría comenzado a modificar los pedidos a sus proveedores, una decisión que también repercutió en el comportamiento de sus acciones este viernes 9 de octubre.

La información fue publicada originalmente por el medio japonés Nikkei Asia, que señaló que la compañia de la manzana está adoptando una postura más conservadora frente a la demanda de sus teléfonos de gama alta, en un momento en el que la escasez mundial de memorias y el aumento de los costos de fabricación están aumentando los precios de los dispositivos electrónicos.

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Aunque Reuters preguntó directamente a Apple sobre la veracidad de esta información, la compañía no ha respondido oficialmente. Sin embargo, la noticia despertó dudas sobre el desempeño comercial de su generación más reciente de celulares.

¿Por qué Apple redujo los pedidos del iPhone 18 Pro?

Según el medio japonés, Apple le solicitó a algunos de sus proveedores que redujeran entre un 15 % y un 20 % los pedidos de componentes para los iPhone 18 Pro y Pro Max durante octubre, en comparación con las cantidades inicialmente previstas.



Esta decisión corresponde a que la demanda estaría por debajo de lo esperado, especialmente debido a que los nuevos modelos llegaron con precios superiores a los de la generación anterior.

En Estados Unidos, el iPhone 18 Pro tiene un precio base de US$1.199 y el Pro Max en US$1.299, lo que representa un incremento de 100 dólares frente a sus antecesores.

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Sin embargo, el factor que más ha golpeado a la industria tecnológica en los últimos años es la escasez de chips de memoria impulsada, en parte, por la construcción de centros de datos para inteligencia artificial.

La creciente demanda de estos componentes ha elevado sus costos y afectado a fabricantes de computadores, celulares, consolas y demás dispositivos. De hecho, la propia compañía con sede en Cupertino había anticipado que el encarecimiento de la memoria y el almacenamiento estaba afectando sus precios.

iPhone 18 Pro. Foto: Apple

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¿Cuánto cuestan las acciones de Apple?

Durante las operaciones previas a la apertura de Wall Street, las acciones de Apple llegaron a caer cerca de un 1,9 %, después de conocerse la información sobre los recortes de componentes. Posteriormente, la caída llegó a superar en cierto momento el 2,8 % con un mínimo de US$330,70. frente a los US$340,42 con los que cerró el día anterior.

Esta reacción en bolsa es el reflejo de la preocupación de los inversionistas por el desempeño de uno de los productos más importantes para los ingresos de la compañía.

¿Qué está pasando con las ventas del iPhone 18 Pro?

Hay que tener en cuenta que, para este año, Apple modificó su calendario habitual de lanzamientos. El pasado mes de septiembre presentó los modelos Pro junto con el nuevo iPhone Duo, su primer teléfono plegable, mientras que el iPhone 18 convencional —el más económico— llegará posteriormente.

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Esta estrategia supone un cambio frente a otros años, cuando buena parte de la familia iPhone se anunciaba y comercializaba durante el mismo periodo. Es por eso que algunos analistas consideran que esa modificación podría estar influyendo en las ventas y en los tiempos de entrega de los nuevos dispositivos.

Por ahora, Apple no ha confirmado que exista una caída en sus ventas ni ha confirmado públicamente el recorte de producción, pues las cifras proceden de fuentes de la cadena de suministro y deben tomarse con precaución

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La evolución de la demanda durante los próximos meses será determinante para saber si se trata de un ajuste temporal o de una señal de que los consumidores están comenzando a resistirse a los precios cada vez más altos de los celulares de gama premium.