Tenga cuidado si mete estos objetos al microondas: pueden ocasionar incendios

El microondas es uno de los electrodomésticos más utilizados para calentar, preparar o descongelar alimentos. Sin embargo, no todos los recipientes ni productos son adecuados para este aparato. Algunos materiales pueden generar chispas, incendios, daños en el equipo o incluso romperse durante el calentamiento.

De acuerdo con la información de La Casa del Electrodoméstico, elegir recipientes diseñados para este uso permite reducir los riesgos. Entre los elementos que deben mantenerse fuera del microondas están los objetos metálicos, determinados envases desechables y algunos recipientes fabricados con materiales que no soportan altas temperaturas.

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¿Qué objetos no se deben meter en el microondas?

El papel de aluminio y otros objetos metálicos no deben introducirse en el aparato. La misma recomendación aplica para ollas, recipientes de acero inoxidable y utensilios metálicos.



También se deben evitar platos, tazas y otros recipientes que tengan detalles dorados, plateados o cromados, debido a los materiales utilizados en sus acabados.

Los vasos, copas y tazas fabricados con vidrio fino también requieren precaución, ya que pueden romperse cuando son sometidos a altas temperaturas. Para estos casos, la recomendación es utilizar recipientes diseñados específicamente para microondas.

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Los envases desechables o de un solo uso tampoco son una opción adecuada. Algunos pueden deformarse con el calor y, dependiendo del material, liberar sustancias que entren en contacto con los alimentos.

Entre los recipientes que conviene evitar están los envases de yogur, crema y margarina, pues fueron diseñados principalmente para almacenar alimentos y no necesariamente para soportar las temperaturas del calentamiento.

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Microondas Lexica y Pexels

¿Qué alimentos pueden ser peligrosos en el microondas?

Los recipientes no son los únicos elementos que requieren atención. Los huevos con cáscara pueden acumular vapor en su interior mientras se calientan y llegar a explotar, por lo que no se recomienda introducirlos de esta manera sin realizar previamente el procedimiento adecuado.

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Las verduras de hojas verdes también pueden generar chispas cuando se introducen completamente secas y permanecen demasiado tiempo dentro del aparato. Para reducir este riesgo, se recomienda cocinarlas con algo de humedad y en recipientes apropiados.

Los termos de acero inoxidable tampoco deben utilizarse en el microondas, mientras que los de plástico solo pueden introducirse si el fabricante indica expresamente que son aptos para este electrodoméstico.

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Finalmente, tampoco se recomienda encender el microondas vacío. Sin alimentos o líquidos que absorban las ondas, estas pueden rebotar dentro del aparato y afectar algunos de sus componentes.