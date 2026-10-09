Desactivando esta opción su Android será mucho más rápido: hacerlo toma segundos

Un móvil Android que tarda en abrir aplicaciones, responder a los toques o cambiar entre pantallas no siempre necesita un restablecimiento de fábrica. Antes de recurrir a medidas drásticas, existe un ajuste poco conocido que puede mejorar la sensación de rapidez del dispositivo: desactivar las animaciones del sistema operativo desde las opciones para desarrolladores.

Esta alternativa puede resultar especialmente útil en teléfonos antiguos o modelos que no pertenecen a la gama alta, donde los efectos visuales pueden hacer que algunas operaciones parezcan más lentas. El procedimiento no requiere eliminar fotografías, documentos ni aplicaciones, aunque sí modifica la manera en que el sistema muestra las transiciones entre pantallas y ventanas.

Publicidad

Cómo acelerar un móvil Android desactivando las animaciones

Las animaciones forman parte de la interfaz de Android y acompañan acciones habituales, como abrir una aplicación, cambiar de pantalla o regresar al menú principal. Estos efectos ayudan a que la navegación resulte más fluida visualmente y ofrecen una respuesta perceptible cuando el usuario interactúa con el teléfono.



Sin embargo, en dispositivos con varios años de uso, estos movimientos pueden contribuir a una experiencia menos ágil. Desactivarlos permite reducir los efectos visuales y hacer que determinadas transiciones se completen sin las pausas asociadas a las animaciones.

Es importante distinguir entre una mejora en la velocidad percibida y un aumento real de la potencia del teléfono. Este ajuste no transforma el procesador ni amplía la memoria disponible. Su principal efecto consiste en eliminar las animaciones que aparecen durante la navegación, por lo que la respuesta de la interfaz puede parecer más inmediata.

Publicidad

El menú está oculto y requiere activar las opciones de desarrollador

La configuración necesaria para aplicar este cambio no suele aparecer entre los ajustes habituales del dispositivo. Para acceder a ella, primero hay que habilitar las opciones para desarrolladores, un apartado de Android que incluye parámetros adicionales del sistema.

El procedimiento general comienza en la aplicación Ajustes. Desde allí, el usuario debe entrar en Información del teléfono y localizar el apartado Número de compilación. Al pulsarlo siete veces, el sistema habilita las opciones para desarrolladores.

Publicidad

La ubicación exacta de estas opciones puede cambiar según la versión de Android y la capa de personalización instalada por el fabricante. Por ese motivo, los nombres de algunos menús podrían variar entre teléfonos, aunque el proceso mantiene una estructura similar.

Una vez activado el menú, no es necesario modificar otros parámetros avanzados para aplicar este truco. Basta con localizar las tres configuraciones relacionadas con las animaciones y cambiar sus valores.

Los tres ajustes que debes modificar

Para desactivar los efectos visuales, sigue estos pasos desde la configuración del teléfono:

Publicidad

Abre la aplicación Ajustes. Entra en Sistema, si esa opción está disponible en tu dispositivo. Busca el apartado Opciones de desarrollador. Desplázate hasta la sección Dibujo. Localiza las tres opciones relacionadas con las animaciones. En cada una, selecciona Animación desactivada.

Las opciones que debes identificar son las siguientes:

Escala de animación de ventana: controla los efectos visuales asociados a la apertura y el cierre de ventanas.

Escala de animación de transición: regula las animaciones que acompañan los cambios entre pantallas o vistas.

Escala de duración de animación: determina el tiempo de reproducción de determinados efectos de la interfaz.

Para aplicar el cambio descrito, las tres opciones deben quedar configuradas en «Animación desactivada». Si los nombres o la distribución de los menús son diferentes, conviene revisar los apartados disponibles en las opciones para desarrolladores de la versión de Android instalada.