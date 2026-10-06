Bogotá estudia usar Bre-B para transferencias del Ingreso Mínimo Garantizado

La Secretaría de Hacienda de Bogotá explora la posibilidad de utilizar Bre-B, el sistema de pagos inmediatos e interoperables creado por el Banco de la República, como un nuevo mecanismo para realizar las transferencias monetarias a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado.

El anuncio fue hecho por la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, durante el foro realizado con motivo del primer año de funcionamiento de Bre-B. En el panel ‘Ampliando el impacto de Bre-B: oportunidades para ciudadanos, empresas, comercios y el sector público’, la funcionaria explicó que la administración distrital analiza cómo aprovechar este sistema para facilitar la llegada de los recursos a la población beneficiaria.

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“Estamos convencidos que poder dar ese paso es un mensaje para esta población sobre una forma de relacionarnos más clara, más transparente, más directa”, señaló Cadena.

El Ingreso Mínimo Garantizado es una estrategia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social, que entrega transferencias monetarias a hogares en condición de pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad.



Bre-B celebra su primer año en Colombia BanRep - Magnific

Según la secretaria de Hacienda, uno de los retos de las políticas públicas no está únicamente en diseñarlas y definir a quiénes están dirigidas, sino también en garantizar que los recursos lleguen efectivamente a sus beneficiarios.

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“Una cosa es pensar, diseñar y focalizar una política pública, pero al final la barrera para llegar al beneficiario puede ser temas como el de una efectiva transferencia o el uso adecuado de canales”, explicó.

En ese sentido, la funcionaria destacó que la Secretaría de Hacienda busca encontrar las alternativas más adecuadas tanto para los más de cuatro millones de contribuyentes de la ciudad como para las familias que hacen parte del Ingreso Mínimo Garantizado.

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La posibilidad de utilizar Bre-B para estas transferencias se conoce cuando el sistema cumple su primer año de funcionamiento y registra un crecimiento significativo en Colombia.

De acuerdo con las cifras presentadas por la Secretaría de Hacienda, más de 36 millones de colombianos ya tienen inscrita una llave de Bre-B. Además, el sistema pasó de registrar 2,5 millones de transacciones diarias en 2025 a cerca de 10 millones cada día en 2026.

Otro de los datos destacados es que el 62 % de las operaciones realizadas a través del sistema fueron por montos inferiores a 50.000 pesos. Actualmente, 245 entidades interoperan en Bre-B, entre bancos, cooperativas, billeteras digitales y proveedores de servicios de pago.

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Con este escenario, la Secretaría de Hacienda considera que Bre-B puede representar una alternativa para hacer más directa y ágil la entrega de recursos, aunque el anuncio corresponde a una exploración y no a la confirmación de que el sistema vaya a reemplazar los mecanismos actualmente utilizados para entregar el Ingreso Mínimo Garantizado.