Bre-B celebra su primer año con más de 35 millones de usuarios: "Estamos muy contentos"

El sistema de pagos Bre-B cumple un año de operación con cerca de 10 millones de transacciones diarias y más de 35 millones de colombianos que ya registraron una llave para recibir pagos. Ana María Prieto, directora del Departamento de Sistemas de Pago del Banco de la República, aseguró que la plataforma ha tenido una adopción masiva y anticipó nuevos usos para empresas.

“Estamos muy contentos con los resultados. Ha tenido el sistema una adopción masiva. Hoy estamos haciendo cerca de 10 millones de transacciones al día y son más de 35 millones de colombianos los que ya han inscrito su llave”, explicó Prieto.

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De acuerdo con la directora, Bre-B cuenta con más de 116 millones de llaves registradas y más de 250 entidades participantes, entre ellas entidades financieras, fintech y cooperativas.

Bre-B entró en vigor hace unas semanas Foto: montaje Blu Radio - BanRep - Unsplash

¿Cómo está cambiando Bre-B los pagos cotidianos?

Prieto señaló que el sistema busca facilitar los pagos diarios y la recepción de dinero por parte de comercios y pequeños negocios. Las operaciones pueden hacerse desde las aplicaciones de las entidades participantes y el dinero llega en pocos instantes.

La funcionaria destacó que cerca del 70 % de las transacciones de Bre-B son inferiores a 100.000 pesos, mientras que el promedio de los pagos está alrededor de 140.000 pesos. Para el Banco de la República, estas cifras muestran que la herramienta está siendo utilizada principalmente para operaciones cotidianas.

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“Colombia cada vez más se digitaliza, cada vez hay más colombianos aceptando y enviando dinero de manera electrónica, sobre todo para los pagos cotidianos”, afirmó.

¿Bre-B permitirá hacer pagos de nómina y proveedores?

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Uno de los siguientes objetivos del sistema es habilitar los pagos empresariales, de manera que las compañías puedan utilizar Bre-B para enviar y recibir dinero.

Prieto explicó que se trabaja en una regulación y estandarización que permita realizar operaciones como pagos de nómina y a proveedores. El sistema tiene actualmente un límite transaccional de 1.000 UVB, equivalente a aproximadamente 12 millones de pesos por operación, aunque las entidades participantes pueden establecer límites adicionales por razones de seguridad.

La intención es que las empresas puedan complementar los mecanismos de pago que ya utilizan y realizar estas operaciones durante cualquier día y a cualquier hora.

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¿Cuáles son los retos de Bre-B?

Con el aumento del número de operaciones, uno de los principales desafíos es mantener la estabilidad y disponibilidad del sistema. El Banco de la República trabaja junto con la industria financiera en mecanismos de resiliencia operativa para responder ante fallas o incidentes y entregar información al usuario sobre el estado de sus pagos.

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“Este es un sistema de alta disponibilidad que entendemos debe estar siempre listo para atender los pagos de los colombianos”, sostuvo Prieto.

La directora también invitó a quienes ya tienen una llave registrada a comenzar a utilizar el sistema, que cumple su primer año de operación en octubre.