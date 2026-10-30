Inconformidad en varios jueces en Barranquilla por medida que les prohíbe el teletrabajo

Los jueces en el Atlántico ya no podrán hacer trabajo remoto, de acuerdo a una orden impartida por el Tribunal Superior de Barranquilla. La decisión generó inconformidad entre algunos funcionarios, que consideran que la virtualidad ha facilitado el acceso de los usuarios a la justicia, avance de los procesos y mayor seguridad a los togados que tienen amenazas contra su vida.

El Presidente del Tribunal Superior de Barranquilla, Carlos Andrés Pérez, dio la orden perentoria de “no autorizar el teletrabajo a los jueces del distrito judicial”. La medida que dio a conocer a través de una circular, la argumenta en una serie de visitas que hizo a los municipios en las que confirmó la falta de presencialidad de los funcionarios en sus despachos.

Publicidad

Dice el magistrado que la justicia también se construye con presencia, y “para muchas comunidades, el juez es el rostro más cercano del Estado, y su permanencia en el territorio permite escuchar, orientar y atender a quienes acuden al despacho".

Sobre esta orden que empezó a regir este viernes, varios jueces se han mostrado en desacuerdo, entre otras cosas, porque la virtualidad es una herramienta que les ha ayudado a evacuar procesos por la facilidad que brinda a abogados y usuarios en general a conectarse a las audiencias, y, en últimas, acceder a la justicia.



La juez 14 Civil Municipal de Barranquilla, Carmen Beatriz Barros, también señala que la atención al público hoy se puede realizar a través de ventanillas virtuales o físicas que tienen los despachos judiciales. Agrega que lo que sí se debe revisar es el excesivo volumen de trabajo que hoy tienen muchos juzgados en el Atlántico, que manejan entre 1.200 y 1.300 procesos al año, lo que les genera estrés, más horas de trabajo por fuera del horario laboral y menos tiempo con sus familias.

“Los jueces nos pronunciamos a través de las decisiones y despachando el volumen de trabajo. Entonces, lo que hay que verificar es cuáles son las cargas que tenemos que asumir los jueces en esta labor que es excesiva. Por ejemplo, puedo decir que en Barranquilla un juzgado despacha entre 300 y 400 tutelas al año. Precisamente con la emergencia del terremoto despaché de 7 a 8 tutelas diarias que me remitieron de Pereira”.

Publicidad

Barros agregó que muchos juzgados en el Atlántico manejan entre 1.200 y 1.300 procesos al año, lo que le genera a los funcionarios de la justicia un mayor estrés, más horas de trabajo por fuera del horario laboral y menos tiempo con sus familias.

“Así como los abogados y los usuarios se conectan virtualmente desde sus lugares, desde sus oficinas, desde otras ciudades, igual lo puede hacer el juez, lo importante es que se despache y se dé trámite a la audiencia. Para eso es la virtualidad”.

Publicidad

Otro aspecto importante a revisar, según otros jueces con los que Blu Radio pudo conversar, son las amenazas que se han presentado contra varios de ellos, por lo que la virtualidad es una herramienta que les permite no ponerse en riesgo ante el accionar de organizaciones criminales y bandas delincuenciales que operan en el Atlántico.