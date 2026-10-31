Gobierno destinará cerca de 786.000 millones de pesos para transformar acueducto de Santa Marta

El anuncio realizado por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, durante el foro Santa Marta, el Milagro del Agua, realizado en la Universidad Sergio Arboleda de una inversión cercana a los 786.000 millones de pesos para transformar el sistema de acueducto y alcantarillado de Santa Marta, tiene como propósito de mejorar el suministro de agua potable, recuperar el recurso que se pierde en las redes y garantizar una mayor continuidad del servicio en la ciudad.

Uno de los principales objetivos del plan es reducir las pérdidas de agua, que actualmente superan el 60 %, hasta llegar al 20 %. Además, el Gobierno espera que, en un plazo de cuatro años, los habitantes de la ciudad cuenten con 20 horas diarias de servicio.

Inundaciones en Santa Marta. Foto: suministrada.

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“Agua en Santa Marta sí hay, la crisis más profunda es la pérdida, tubos viejos, mecanismos de corrupción, pero la plata no se va a ir de Santa Marta, ya tenemos una inversión previa y tenemos cronograma para este plan de trabajo”, afirmó el ministro de Vivienda.

Los recursos se destinarán al Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, la rehabilitación de pozos, la gestión de pérdidas y las obras necesarias para fortalecer la infraestructura y mejorar la distribución. Por su parte, el Distrito avanza en el proyecto de la planta de El Curval.



Gobierno reorientará recursos de la desalinizadora

Como parte de la estrategia, el Gobierno decidió reorientar los recursos que estaban previstos para la construcción de una planta desalinizadora hacia la recuperación del agua disponible y el mejoramiento de las redes existentes.

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Según el Ministerio de Vivienda, esta decisión responde a criterios de costos y capacidad, ya que, mientras el tratamiento de agua dulce cuesta alrededor de 300 por metro cúbico, la operación de una desalinizadora se estima en 3.100 por metro cúbico. Además, la planta proyectada aportaría 600 litros por segundo, frente a una demanda actual de 2.000 litros por segundo, que podría aumentar hasta los 3.000 litros por segundo.

Una vista de la Bahía de Santa Marta Foto: Blu Radio

Denuncias por presunta comercialización ilegal de agua

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Durante el encuentro, el presidente Abelardo De La Espriella también respaldó las denuncias presentadas por el Ministerio de Vivienda ante las autoridades competentes por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos destinados al abastecimiento de agua y por la posible comercialización ilegal del recurso mediante carrotanques.

De acuerdo con el Ministerio, desde 2024 habitantes y veedores ciudadanos han alertado sobre un posible desvío de agua destinada al consumo de los hogares para su posterior venta, con cobros que, según los reportes conocidos, alcanzarían los 200.000 por viaje.

“Hay gente que no quiere que Santa Marta tenga agua porque vive del negocio de los carrotanques y vamos a llegar hasta el fondo de la situación, yo no vine a taparle nada a nadie”, señaló el presidente.

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Las denuncias también advierten sobre posibles conexiones ilegales y falta de controles en la distribución. Las autoridades competentes deberán establecer qué ocurrió y determinar las eventuales responsabilidades.

Una solución regional desde el río Magdalena

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La hoja de ruta del Gobierno contempla tres fases. La primera estará enfocada en recuperar el agua que se pierde y transformar las redes de distribución, con la meta de reducir las pérdidas al 20 % y alcanzar 20 horas diarias de servicio.

La segunda busca fortalecer la prestación del servicio mediante la estructuración de una empresa regional de agua. Para ello, se realizará un diagnóstico técnico y financiero, se evaluará un modelo tarifario asequible y se diseñará un sistema de abastecimiento con una perspectiva de 30 años.

Y la tercera fase contempla desarrollar una solución regional de abastecimiento desde el río Magdalena, con una capacidad proyectada de 5.000 litros por segundo. Este sistema beneficiaría a Santa Marta y a otros territorios del Magdalena, entre ellos Ciénaga, Puebloviejo, Sitionuevo, Palermo, Tasajera, Gaira y El Rodadero. La actualización de la asociación público-privada permitirá precisar el punto de captación y avanzar en la estructuración del proyecto.