Esposa de excandidato a Alcaldía de Santa Marta pide frenar rumor sobre su desaparición

La familia de Jorge Luis Agudelo Apreza, excandidato a la Alcaldía de Santa Marta, continúa sin tener noticias sobre su paradero. Su esposa, Lorena Fontalvo Campo, habló públicamente por primera vez sobre las versiones que han circulado alrededor del caso y aseguró que tampoco saben dónde se encuentra.

“Desde nuestra última comunicación, la cual puse en conocimiento de las autoridades y quedó registrada en la denuncia que rendimos ante la Fiscalía, no hemos vuelto a tener contacto en absoluto con él. Ni sabemos de su estado de salud ni de su ubicación”, manifestó Fontalvo durante una intervención ante el Concejo de Santa Marta.

Publicidad

Su declaración se produjo después de varios días de especulaciones sobre una posible salida voluntaria. La mujer rechazó esas versiones y recordó que llevan 18 años de matrimonio sin que, según ella, Agudelo hubiera mostrado intención de abandonar a su familia. “Detrás de cada versión hay una familia que sufre, una esposa y unos hijos que esperan ver a su papá”, señaló.

¿Qué se sabe de su recorrido?

Según las autoridades, Jorge Agudelo salió de su vivienda en Santa Marta durante la madrugada del lunes 26 de octubre y viajó hacia Barranquilla. Esa mañana mantuvo comunicación con su esposa e inicialmente le informó que se dirigía a una reunión. Horas después, la familia perdió contacto con él y al día siguiente presentó formalmente la denuncia ante las autoridades.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir posteriormente otros movimientos. Agudelo estuvo en Soledad, Atlántico, llegó a la Terminal de Transportes de Barranquilla y compró un pasaje hacia Maicao. El bus salió durante la tarde y los registros conocidos lo muestran descendiendo en ese municipio de La Guajira aproximadamente a las 9:25 de la noche. Desde ese momento no existe información oficial que permita establecer dónde se encuentra.

Publicidad

Le puede interesar: Alerta en Santa Marta: desapareció excandidato a la alcaldía Jorge Agudelo

Una de las hipótesis que ha circulado señala que pudo continuar hacia la frontera con Venezuela. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han confirmado que haya cruzado la frontera ni que se encuentre fuera del país. Fontalvo aseguró que mantiene comunicación con el Gaula, que continúa adelantando labores para establecer qué ocurrió. También pidió que cualquier persona que tenga información real sobre su esposo la entregue directamente a las autoridades.

Publicidad

“No necesitamos rumores, necesitamos saber que Jorge está con vida”, expresó la mujer, quien pidió especialmente respeto por sus hijos mientras continúa la búsqueda. La Alcaldía de Santa Marta mantiene una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la localización del excandidato.

Agudelo también ha tenido una trayectoria cercana al exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo Omar. Fue secretario de Hacienda durante la administración departamental de Caicedo y en 2023 fue candidato a la Alcaldía por Fuerza Ciudadana, movimiento político fundado por el exmandatario. La Silla Vacía lo describió durante aquella campaña como uno de los hombres de confianza de Caicedo.

Mientras las autoridades intentan reconstruir qué ocurrió después de su llegada a Maicao, la familia insiste en que no tiene información sobre su ubicación y pide que las especulaciones no terminen interfiriendo con una búsqueda que ya completa varios días.