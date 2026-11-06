Hallan en Bogotá a Arlet Carolina Álvarez, docente del Atlántico que llevaba dos años desaparecida

En Bogotá fue reportado el hallazgo de Arlet Carolina Álvarez Castillo, una mujer de 41 años que desde hace dos años permanecía desaparecida. La última vez que se supo de ella fue en septiembre de 2024, cuando salió de su apartamento en la urbanización Alameda del Río.

Arlet se desempeñaba como docente de un colegio del municipio de Sabanagrande, Atlántico. Su madre, Leida Cantillo, fue la persona que lideró su búsqueda e incluso salió con carteles en un desfile de los Carnavales, intentando averiguar sobre su paradero.

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Según la circular de búsqueda emitida en su momento por la Fiscalía, se puede leer que Arlet residía en un conjunto residencial llamado Golondrinas. "Desde ahí se desconoce su paradero", resalta.

Entre sus características físicas, la describen como una mujer de aproximadamente 1,60 metros de estatura, de contextura mediana, piel trigueña, cabello largo, ondulado y de color negro, ojos grandes y negros, nariz achatada, boca pequeña, labios medianos y una cicatriz por cirugía en la pierna derecha. Sobre su vestimenta, no se entregaron mayores datos.



Hasta el momento, son pocos los detalles que se conocen sobre el paradero de Arlet Álvarez. Familiares han manifestado en medios locales que fue vista deambulando por las calles de la capital del país. Sin embargo, desde el Cuerpo de Búsqueda de Desaparecidos del Atlántico están alistando los protocolos para su traslado a Barranquilla y conocer pormenores de su estado.