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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe y Millonarios lideran alarmante ranking de clubes en Sudamérica

Santa Fe y Millonarios lideran alarmante ranking de clubes en Sudamérica

Los dos clubes capitalinos aparecieron en curiosa estadística continental, la cual, incluso, algunos hinchas han criticado en redes sociales.

Santa Fe y Millonarios.jpg
Santa Fe y Millonarios //
Fotos: X @santafe @millosfcoficial
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

En palabras del técnico Néstor Lorenzo, la Selección Colombia se ha visto beneficiadas por clubes como Atlético Nacional, Deportivo Cali, Junior, Envigado, entre otros, con el talento que sale de su cantera y suman en su once titular en cada semestre; sin embargo, la situación no es igual por la capital con Santa Fe y Millonarios, que, según ranking, pasa todo lo contrario.

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De acuerdo con el reciente ranking del Cies Football Observatory, Santa Fe y Millonarios se encuentran entre los clubes sudamericanos más viejos del continente, es decir, que la media de edad de su plantel supera los 30 años de edad, demostrando que, desde hace tiempo, ambos clubes no potencian talento desde la cantera.

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Santa Fe vs. Millonarios //
Foto: AFP

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Si bien Millonarios formó futbolistas como Carlos Andrés Gómez o Oscar Cortés, el plantel embajador se ha mantenido casi con los mismos nombres en los últimos años, sumando poco jugador de la cantera, mismo caso de Santa Fe, que, si bien son jugadores que por su experiencia permiten al equipo competir al más alto nivel, no se da casi oportunidades a las fuerzas básicas del equipo.

El ranking lo lidera el Huancayo de Perú, que tiene un promedio de 31.3 años, seguido de Santa Fe con 31.0, Fluminense es tercero con 30.9 y Millonarios cuarto con 30.7 años.

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Esta es la media de edad del FPC, según TransferMarkt

  1. Independiente Santa Fe: 30,1 años
  2. Millonarios FC: 30.7 años
  3. Jaguares de Córdoba: 29,7 años
  4. Asociación Deportivo Pasto: 28,7 años
  5. Junior de Barranquilla: 28,6 años
  6. Atlético Bucaramanga: 28,6 años
  7. Atlético Nacional: 28,5 años
  8. Deportivo Cali: 28,3 años
  9. Once Caldas: 27,5 años
  10. Independiente Medellín: 27,3 años
  11. Águilas Doradas: 27,1 años
  12. Llaneros FC: 26,9 años
  13. CD América de Cali: 26,6 años
  14. Alianza FC: 26,6 años
  15. Cúcuta Deportivo: 26,4 años
  16. Deportes Tolima: 25,6 años
  17. Internacional de Bogotá: 25,5 años
  18. Boyacá Chicó FC: 25,4 años
  19. Deportivo Pereira: 24,9 años
  20. Fortaleza CEIF: 24,6 años
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