🔴 EN VIVO | Atlético Nacional vs. Once Caldas: online y gratis HOY la Copa BetPlay 2026

Desde 2023 la Copa BetPlay ha estado en poder de Atlético Nacional venciendo a rivales como Millonarios, América de Cali y Deportivo Independiente Medellín y, este 2026, no quiere que sea la excepción por lo que la escuadra verdolaga espera continuar con la hegemonía en esta competencia local.

Sin embargo, antes de pensar en un título deberá superar una semifinal que no será nada fácil ya que al frente tendrá a Once Caldas, un equipo que buscará sorprender y llegar a la gran final en donde podría enfrentarse a Internacional de Bogotá o América de Cali.

Publicidad

EN VIVO Atlético Nacional HOY vs. Once Caldas por copa

A través de la señal de 89.9 FM y el canal de YouTube, hinchas verdolagas y del ‘blanco blanco’ podrán seguir EN VIVO, online y gratis este compromiso por la semifinal de la Copa BetPlay. En el siguiente link de transmisión:

¿A qué hora juega Atlético Nacional HOY vs. Once Caldas?

El duelo entre el cuadro verdolaga y el ‘blanco blanco’ se encuentra programado a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Palogrande de Manizales por la ida de la semifinal de la Copa BetPlay.



Así llegan ambos equipos

El que mejor llega es, sin duda, Atlético Nacional que ocupa la primera posición de la Liga BetPlay y cuenta con varias opciones en su esquema táctico. Además, los verdolagas cuentan con la tranquilidad de llegar al fin de semana sin presión de poner titulares.

Caso contrario con Once Caldas que necesita vencer al mismo Atlético Nacional el sábado en Medellín para asegurarse un cupo en los cuadrangulares finales, por lo que deberá cuidar algunos jugadores para la última fecha de la Liga BetPlay.

Jugadores de Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Publicidad

Posibles alineaciones entre Once Caldas y Atlético Nacional