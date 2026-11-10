Denuncian irregularidades en liga de fútbol del Meta: hasta cobran cuando niños cambian de equipo

Presuntas irregularidades administrativas y cobros por transferencias de jugadores menores de edad tienen en el centro de la polémica a la liga de fútbol del Meta. Así lo denunció Jorge Hernández, el exjugador de Llaneros y director de una escuela de formación deportiva que cuenta con cerca de 800 niños en varios municipios del departamento.

En entrevista con Blog Deportivo, aseguró que algunos clubes y escuelas han enfrentado presiones, sanciones y dificultades para desarrollar sus actividades por cuestionar las decisiones de los directivos de la liga.

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Uno de los señalamientos más graves tiene que ver con el cobro de dinero cuando un niño quiere cambiar de equipo. Según Hernández, aunque el Ministerio del Deporte expidió una resolución en 2024 que establece que las ligas no pueden cobrar por transferencias, en el Meta se habría mantenido esta práctica.

"Mis escuelas son en barrios vulnerables de estrato 1 y 2, se tiene que pagar 120.000 pesos por la transferencia", afirmó el exfutbolista.



También aseguró que su organización ha pagado más de cuatro millones de pesos durante este año por ese concepto y que conserva consignaciones y facturas como respaldo de sus denuncias.

Hernández explicó que sus diferencias con la dirigencia comenzaron cuando manifestó su desacuerdo con estos cobros. A partir de entonces, según su versión, habría sido apartado del grupo de presidentes de clubes y enfrentado decisiones que afectaron su participación en la liga.

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"Se volvió un tema como una dictadura", sostuvo. Además, cuestionó que el entonces presidente llevara 11 años en el cargo, pese a que, según indicó, los estatutos contemplaban dos periodos de cuatro años.

El dirigente deportivo señaló que presentó una demanda ante el Ministerio del Deporte y aseguró que la entidad encontró irregularidades en el procedimiento de una asamblea de la liga del Meta. De acuerdo con su relato, también se habrían tomado decisiones sin convocar debidamente a todos los integrantes de la junta directiva.

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"Él toma las decisiones solo. Después de que las toma, los pone a firmar", manifestó Hernández, quien contó que algunos clubes permanezcan en silencio por temor a perder su afiliación o recibir sanciones.

Finalmente, Hernández aseguró que su intención es continuar la defensa de los niños, sus familias y las escuelas de formación que dependen de la actividad futbolística.