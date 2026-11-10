En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
FMI
JD Vance
Bombardeo en Tibú
Papa en Latinoamérica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Internacional de Bogotá vs. América de Cali HOY: EN VIVO y online la Copa BetPlay 2026
EN VIVO

Internacional de Bogotá vs. América de Cali HOY: EN VIVO y online la Copa BetPlay 2026

La Copa BetPlay llega a su recta final y estos equipos buscan un cupo a la gran final en donde podrían enfrentarse a Atlético Nacional u Once Caldas.

Internacional de Bogotá vs. América de Cali.jpg
Internacional de Bogotá vs. América de Cali //
Fotos: X @InterBogOficial @AmericadeCali
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

La Copa BetPlay entró en su recta final con el inicio de las semifinales este martes, 10 de noviembre. El primer enfrentamiento será entre Internacional de Bogotá y América de Cali, que buscarán quedarse con un cupo a la gran final. El partido de ida se disputará en el estadio Metropolitano de Techo, en la capital colombiana.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El 2026-II ha sido positivo para el cuadro escarlata. Bajo el mando de David González, el equipo ha conseguido buenos resultados y se ha consolidado como uno de los clubes más regulares del semestre, al punto de asegurar con anticipación su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Internacional de Bogotá vs. América de Cali (1).jpg
Fotos: X @InterBogOficial y @AmericadeCali

Últimas noticias

Balón de fútbol.jpg
Fútbol Colombiano

Denuncian irregularidades en liga de fútbol del Meta: hasta cobran cuando niños cambian de equipo

El detalle de Wilmar Roldán a Teófilo Gutiérez.jpg
Fútbol Colombiano

El detalle de Wilmar Roldán a Teófilo Gutiérrez en su último partido en Barranquilla

Publicidad

Siga Internacional de Bogotá vs. América de Cali EN VIVO aquí

El encuentro entre bogotanos y escarlatas se podrá seguir EN VIVO, online y gratis a través de la señal de YouTube de Blog Deportivo de Blu Radio. La transmisión contará con un equipo de expertos que estará pendiente de cada jugada y de los detalles del compromiso.

¿A qué hora juega América de Cali HOY vs. Internacional de Bogotá?

El partido de ida de la semifinal de la Copa BetPlay está programado para las 6:30 de la tarde de este martes, 10 de noviembre, en el estadio Metropolitano de Techo, ubicado en el sur de Bogotá.

Posibles alineaciones de Internacional de Bogotá y América de Cali

  • Internacional de Bogotá: Wuílker Faríñez; Joan Castro, Mateo Rodas, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Miguel Pernía; Larry Vásquez, Rubén Majarrés; Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti y Cristian Dájome.
  • América de Cali: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Dany Rosero, Cristian Tovar, Ómar Bertel; Josen Escobar, Yani Quintero; Yeison Guzmán, Luis Quiñones, Jhon Murillo y Tomás Ángel.
Relacionados

América de Cali

Internacional de Bogotá

Copa BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad