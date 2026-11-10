Internacional de Bogotá vs. América de Cali HOY: EN VIVO y online la Copa BetPlay 2026

La Copa BetPlay entró en su recta final con el inicio de las semifinales este martes, 10 de noviembre. El primer enfrentamiento será entre Internacional de Bogotá y América de Cali, que buscarán quedarse con un cupo a la gran final. El partido de ida se disputará en el estadio Metropolitano de Techo, en la capital colombiana.

El 2026-II ha sido positivo para el cuadro escarlata. Bajo el mando de David González, el equipo ha conseguido buenos resultados y se ha consolidado como uno de los clubes más regulares del semestre, al punto de asegurar con anticipación su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Fotos: X @InterBogOficial y @AmericadeCali

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El encuentro entre bogotanos y escarlatas se podrá seguir EN VIVO, online y gratis a través de la señal de YouTube de Blog Deportivo de Blu Radio. La transmisión contará con un equipo de expertos que estará pendiente de cada jugada y de los detalles del compromiso.

¿A qué hora juega América de Cali HOY vs. Internacional de Bogotá?

El partido de ida de la semifinal de la Copa BetPlay está programado para las 6:30 de la tarde de este martes, 10 de noviembre, en el estadio Metropolitano de Techo, ubicado en el sur de Bogotá.



Posibles alineaciones de Internacional de Bogotá y América de Cali