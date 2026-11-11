Once Caldas analiza golazo de James con Nacional en semis de copa: "La definición fue bonita"

El delantero del Once Caldas Jefry Zapata analizó la jugada que terminó en el gol de James Rodríguez durante el empate 1-1 frente a Atlético Nacional, en el partido de ida de las semifinales de la Copa BetPlay. Vale recordar que el excapitán de la Selección Colombia volvió a anotar en el país después de casi 19 años, cuando lo hizo con Envigado.

En entrevista con Blog Deportivo, el atacante del blanco blanco reconoció la calidad técnica del mediocampista colombiano y destacó tanto la asistencia de William Tesillo que permitió la anotación como su definición.

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"Fue un gran pase que metió. James, pues es un jugador demasiado técnico, y la definición que tiene fue bonita", aseguró el futbolista.

Zapata, quien es el segundo máximo goleador del Once Caldas en lo que va del año, con 14 anotaciones, detrás de Dayro Moreno, explicó que el equipo había identificado la necesidad de evitar que jugadores como Tesillo tuvieran libertad para avanzar con el balón. Sin embargo, reconoció que Atlético Nacional encontró espacios durante el segundo tiempo y logró generar superioridad numérica en ataque.



"Ocuparon los espacios, tenían como una superioridad numérica adelante", explicó.

Jefry Zapata con Once Caldas. X: @oncecaldas

Los primeros 90 minutos

Sobre el desarrollo del compromiso, el atacante consideró que Once Caldas tuvo un buen primer tiempo, en el que logró controlar las acciones y generar oportunidades, pero perdió terreno después del descanso por los ajustes tácticos del rival.

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"Siento que fue más el trabajo de Nacional que nos hizo que retrocediéramos", manifestó, al mismo tiempo que reconoció que el equipo renunció parcialmente a la posesión del balón y tuvo dificultades para mantener la salida desde el fondo.

Pese al empate, Zapata considera que la serie sigue abierta y que los dos equipos tienen posibilidades de conseguir la clasificación.

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"Son dos finales contra ellos, la de jugarnos la clasificación y también la de meternos en la final", afirmó.

¡GOLAZO DE JAMES RODRÍGUEZ QUE ANOTA SU PRIMER GOL CON @nacionaloficial! El volante del 'Verdolaga' pone el 1-1 ante Once Caldas en #LACOPAxWIN ⚽🟢🏆 pic.twitter.com/dM3IhtE0gU — Win Sports (@WinSportsTV) November 11, 2026

Asimismo, destacó el momento colectivo del Once Caldas, que viene sumando resultados positivos y espera mantener esa regularidad en los próximos compromisos frente a Nacional, tanto por liga como por copa.