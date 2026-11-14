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Liga BetPlay 2026-II: así quedaron los grupos de los cuadrangulares finales

Los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II ya conocen sus rivales. El sorteo dejó dos clásicos regionales: Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentarán en el grupo A, mientras que América y Deportivo Cali protagonizarán el duelo vallecaucano en el grupo B.

Así quedaron los grupos de los cuadrangulares finales.
Así quedaron los grupos de los cuadrangulares finales.
Foto: X @nacionaloficial
Por: Camilo Álvarez
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

Quedaron definidos los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II. El grupo A tendrá como principal atractivo el Clásico Paisa, con Atlético Nacional e Independiente Medellín, que compartirán zona con Once Caldas e Independiente Santa Fe.

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Por su parte, el grupo B tendrá el Clásico Caleño entre América de Cali y Deportivo Cali. En esta zona también competirán Atlético Bucaramanga y Millonarios.

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Serán 12 partidos por grupo para definir a los dos finalistas del fútbol colombiano, que disputarán el título del segundo semestre y buscarán quedarse con la estrella de Navidad.

Grupo A:

  • Atlético Nacional
  • Once Caldas
  • Independiente Santa Fe
  • Independiente Medellín

La primera jornada arrancará el próximo fin de semana y tendrá los siguientes encuentros: Independiente Medellín recibirá a Independiente Santa Fe, mientras que Atlético Nacional se medirá con Once Caldas en Manizales.

Grupo B:

  • América
  • Atlético Bucaramanga
  • Millonarios
  • Deportivo Cali

Por su parte, Deportivo Cali enfrentará a Millonarios, mientras que Atlético Bucaramanga jugará ante América de Cali, en la primera fecha de este grupo

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Atlético Nacional y América de Cali disputarán la última fecha de los cuadrangulares en condición de local, tras finalizar en el primer y segundo lugar, respectivamente, de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay II.

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Cabe recordar que América de Cali y Atlético Nacional tendrán la ventaja deportiva, conocida popularmente como el "punto invisible", en caso de terminar empatados en puntos con cualquiera de sus rivales en los cuadrangulares. Este beneficio lo obtuvieron al finalizar en los dos primeros lugares de la tabla de posiciones durante la fase del todos contra todos.

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