Liga BetPlay 2026-II: así quedaron los grupos de los cuadrangulares finales

Quedaron definidos los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II. El grupo A tendrá como principal atractivo el Clásico Paisa, con Atlético Nacional e Independiente Medellín, que compartirán zona con Once Caldas e Independiente Santa Fe.

Por su parte, el grupo B tendrá el Clásico Caleño entre América de Cali y Deportivo Cali. En esta zona también competirán Atlético Bucaramanga y Millonarios.

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Serán 12 partidos por grupo para definir a los dos finalistas del fútbol colombiano, que disputarán el título del segundo semestre y buscarán quedarse con la estrella de Navidad.

Grupo A:

Atlético Nacional

Once Caldas

Independiente Santa Fe

Independiente Medellín

La primera jornada arrancará el próximo fin de semana y tendrá los siguientes encuentros: Independiente Medellín recibirá a Independiente Santa Fe, mientras que Atlético Nacional se medirá con Once Caldas en Manizales.



Grupo B:

América

Atlético Bucaramanga

Millonarios

Deportivo Cali

Por su parte, Deportivo Cali enfrentará a Millonarios, mientras que Atlético Bucaramanga jugará ante América de Cali, en la primera fecha de este grupo

Atlético Nacional y América de Cali disputarán la última fecha de los cuadrangulares en condición de local, tras finalizar en el primer y segundo lugar, respectivamente, de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay II.

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Cabe recordar que América de Cali y Atlético Nacional tendrán la ventaja deportiva, conocida popularmente como el "punto invisible", en caso de terminar empatados en puntos con cualquiera de sus rivales en los cuadrangulares. Este beneficio lo obtuvieron al finalizar en los dos primeros lugares de la tabla de posiciones durante la fase del todos contra todos.