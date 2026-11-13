¿A qué hora y dónde ver el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II?

El todos contra todos de la Liga BetPlay llega a su recta final con la fecha 19 este puente festivo. Solo quedan tres cupos en disputa para conocer a los ochos clasificados que disputarán los cuadrangulares finales en búsqueda de la estrella de Navidad.

Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe son los que ya clasificaron y esperan por conocer a los últimos tres equipos que integrarán los cuadrangulares, que se disputan entre el DIM, Millonarios, Once Caldas, Deportes Tolima y Águilas Doradas.

Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

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Así se disputará la última fecha de la Liga BetPlay

Viernes, 13 de noviembre



Internacional de Bogotá vs. Independiente Santa Fe: 8:30 de la noche.

Sábado, 14 de noviembre



Deportivo Pereira vs. América de Cali: 3:30 de la tarde.

Águilas Doradas vs. Deportivo Independiente Medellín: 3:30 de la tarde.

Atlético Nacional vs. Once Caldas: 3:30 de la tarde.

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima : 3:30 de la tarde.

Cúcuta vs. Jaguares : 3:30 de la tarde.

Bucaramanga vs. Fortaleza: 3:30 de la tarde.

Millonarios vs. Alianza: 3:30 de la tarde.

¿A qué hora y dónde ver el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay?

El sorteo se encuentra programado para este sábado, 14 de noviembre, desde las 5:45 de la tarde, poco después de que termine la fecha 19. Se podrá ver EN VIVO por medio de Win Sports, sin embargo, podrá conocer detalles online y gratis con el equipo deportivo de Blu Radio que tendrá toda la información al instante.

Los cuadrangulares estarían iniciando la próxima semana del 16 al 20 de noviembre, apuntando a que la final pueda darse a mediados de diciembre como sale en el calendario oficial de la Dimayor.

