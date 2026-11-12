A Santa Fe le parece "extraño" fallo de los puntos demandados al TAS contra América

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, calificó como "extraño" el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) frente a la demanda que presentó el equipo cardenal por la inscripción del jugador Yhormar Hurtado de América de Cali, luego de que la misma instancia le otorgara los puntos a Internacional de Bogotá, pero no al conjunto bogotano.

En entrevista con Blog Deportivo, el dirigente aseguró que todavía no conoce los argumentos que llevaron al tribunal a tomar decisiones diferentes en procesos relacionados con un mismo caso.

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Méndez explicó que cada club presentó su propia reclamación y que, por razones de celeridad, las audiencias de Santa Fe e Internacional se realizaron conjuntamente. Sin embargo, manifestó su sorpresa por el resultado.

"Para mí es extraño que por un hecho similar en un tiempo diferente pueda haber una variación en el fallo", expresó Méndez.



El dirigente también recordó que Santa Fe presentó la reclamación porque consideraba que el futbolista había participado en tres equipos durante un mismo torneo, situación que inicialmente fue reconocida por una comisión disciplinaria de la Dimayor. Según Méndez, posteriormente se modificó la decisión y se aceptaron los argumentos que había expuesto el club, lo que llevó a la suspensión del jugador. En ese sentido, insistió en que la intención de Santa Fe nunca fue impedir que América contratara al futbolista, sino que respetara las restricciones reglamentarias para utilizarlo.

"El jugador está libre para contratar, y bien hizo América contratándolo. Lo que pasa es que no lo podía usar", explicó.

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Sobre las consecuencias que deja el caso para los organismos del fútbol colombiano, Méndez consideró que la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol deben revisar lo sucedido con sus tribunales.

"Usted juega bajo unas reglas, bajo unos argumentos, y tribunales o funcionarios no pueden actuar como ellos interpreten, apartándose de la norma por la cual se ha establecido", señaló.

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Finalmente, el presidente cardenal sostuvo que Santa Fe ya tiene asegurada su clasificación entre los ocho, por lo que su reclamación no estaba relacionada directamente con la necesidad de obtener puntos para ingresar a los cuadrangulares, sino con exigir el cumplimiento de las normas.



Así quedó la tabla de posiciones de la liga

Con la decisión del TAS se modificó la tabla de posiciones: América perdió tres puntos e Internacional de Bogotá los sumó, mientras que Deportivo Cali pasó a ocupar la segunda casilla de la liga, detrás de Atlético Nacional.



Nacional: 39 puntos Cali: 34 puntos América: 33 puntos Bucaramanga: 32 Santa Fe: 31 Medellín: 29 Millonarios: 27 Once Caldas: 27

Para Méndez, el resultado deja un mensaje sobre la importancia de respetar los reglamentos, aunque insistió en que será necesario conocer los argumentos completos del tribunal para entender por qué resolvió de manera diferente los dos procesos.