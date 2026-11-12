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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Robaron a futbolista de Internacional de Bogotá tras partido contra el América

Robaron a futbolista de Internacional de Bogotá tras partido contra el América

El futbolista salió a comer cerca del estadio luego del partido y fue en ese momento donde ladrones aprovecharon para quitarle sus pertenencias.

Larry Vásquez.jpg
Larry Vásquez //
Foto: X @InterBogOficial
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

Luego de la derrota 2-1 de Internacional de Bogotá contra América de Cali, el capitán del equipo no terminó de pasarla mal y fue víctima de un fuerte robo cuando salió a comer cerca del estadio de Techo, en la localidad de Kennedy.

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Larry Vásquez compartió lo sucedido en sus redes sociales. Fue el 10 de noviembre sobre las 9:30 de la noche cuando se fue con unos compañeros a un establecimiento de hamburguesas cerca del estadio, parquearon y entraron a comer, pero fue avisado por un amigo de que una persona salió corriendo del vehículo.

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"Rompieron el vidrio de atrás. Había guardado mis pertenencias en el baúl, pero se metieron por la parte de adentro y me robaron la maleta. La maleta tenía mi computador, mi iPad, mi consola portátil de videojuegos, mi cédula, bueno, cosas importantes. Me siento frustrado por la forma en que se llevan las cosas. No hubo nada que lamentar aparte de las cosas materiales, pero es un llamado a estar alertas. A cuidar sus cosas y sus carros", narró.

El futbolista Larry Vásquez le pidió a sus seguidores y, por supuesto, a los hinchas que no cayeran en trampas si alguien se hacía pasar por él para pedir dinero o algo por el estilo, pues después de este hurto quedaron con varios de sus datos personales.

El estadio de Techo y el local de comidas quedan ubicados en la localidad de Kenndy, que, según el Concejo de Bogotá, es una de las mayores indices de hurto que se producen en la ciudad.

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De hecho, Kennedy lidera el hurto de automóviles con más de 240 casos, seguida de Engativá (174), Suba (123), Puente Aranda (108) y Ciudad Bolívar (107). En cuanto al robo de motocicletas, Kennedy también ocupa el primer lugar con 345 casos, seguida de Ciudad Bolívar (194), Bosa (185), Engativá (172), Rafael Uribe Uribe (151) y Suba (135).

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