La "lavada de manos" que molesta a Boyacá Chicó por caso del jugador del América

El presidente de Boyacá Chicó, Nicolás Pimentel, cuestionó la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor sobre el caso del jugador Yhormar Hurtado, de América de Cali, y calificó como una “lavada de manos” la resolución que determinó que el futbolista estaba inscrito correctamente, pero no era elegible para actuar.

En entrevista con Blog Deportivo, el dirigente sostuvo que el club boyacense mantiene su intención de acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para reclamar los puntos que considera que le corresponden.

"Estamos obviamente pues muy sorprendidos con, con esa lavada de manos que saca esta resolución", dijo.

Pimentel explicó que, a su juicio, el problema se originó desde la primera instancia, cuando se estableció una interpretación que posteriormente fue cuestionada por la segunda instancia. Según el dirigente, al tratarse de un jugador proveniente de Bolivia, el caso debía analizarse bajo la normativa internacional de la Fifa y no exclusivamente con los reglamentos del fútbol colombiano.



“Cuando tienes una transferencia internacional tienes que ir a los reglamentos y a los estatutos de la Fifa”, sostuvo Pimentel.

Yhormar Hurtado X: @AmericadeCali

Uno de los puntos centrales de la controversia es la diferencia entre estar registrado y ser elegible para jugar. Pimentel señaló que la normativa de Fifa permite que un futbolista pueda estar inscrito con tres clubes durante una temporada, aunque únicamente pueda actuar con dos. Para el dirigente, la discusión no está relacionada con el registro de Hurtado, sino con la posibilidad de que fuera incluido en la planilla y disputara partidos con América.

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“Fifa es clarísimo: 3 registros, 2 actuaciones”, afirmó el presidente de Boyacá Chicó. En su concepto, la Dimayor puede registrar el contrato de un futbolista, pero corresponde a cada club conocer las condiciones reglamentarias que determinan si ese jugador está habilitado o no para disputar un encuentro.

La molestia de Pimentel aumentó porque, según su interpretación de la segunda resolución, la Comisión Disciplinaria terminó reconociendo que Hurtado no podía actuar, pero decidió que su inhabilitación comenzara a regir desde la nueva decisión y no desde el partido en el que se habría producido la infracción, cuando jugó contra el Chicó por la segunda fecha de la liga el 2 de agosto.

“Me están dando la razón en que sí tenía razón, pero no me están dando los puntos”, manifestó.

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Por esa razón, Boyacá Chicó prepara su camino hacia el TAS. Pimentel aseguró que el club tiene un plazo de 21 días, contado desde la notificación de la decisión, para presentar el recurso y que ya ha establecido contactos con abogados españoles para estudiar el procedimiento. Además, indicó que otros clubes analizan la posibilidad de avanzar conjuntamente en la reclamación.