Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones tras el empate entre Pereira y Millonarios

Finalizó una nueva jornada del fútbol colombiano. La fecha 9 de la Liga BetPlay dejó varias sorpresas; sin embargo, no generó mayores cambios en la tabla de posiciones. La jornada comenzó el pasado jueves con el partido del líder, América de Cali, que venció 3-0 a Alianza, y cerró con el empate entre Deportivo Pereira y Millonarios en el estadio Monumental de Palmaseca (1-1).

Los Diablos Rojos de Cali continúan líderes del campeonato con 20 unidades en ocho partidos jugados, luego de su goleada 3-0 sobre el equipo de Valledupar, con Tomás Ángel y Yeison Guzmán como figuras. Con este triunfo, los dirigidos por David González tienen media clasificación en el bolsillo para la fiesta de los playoffs de la Liga BetPlay en este segundo semestre.

Por otro lado, destacaron el partido entre Junior y Jaguares, que terminó en un entretenido 3-3 en el Romelio Martínez, en lo que fue el debut como técnico del ídolo Sebastián Viera. También sobresalen las sorpresas del Boyacá Chicó, que venció 2-0 a Once Caldas en Tunja, así como el empate sobre el final de Fortaleza ante Santa Fe en el Campín.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II tras la fecha 9

América — PJ: 8 — DG: +16 — Pts: 20 Medellín — PJ: 6 — DG: +6 — Pts: 15 Tolima — PJ: 6 — DG: +3 — Pts: 13 Atlético Nacional — PJ: 5 — DG: +8 — Pts: 12 Millonarios — PJ: 8 — DG: +3 — Pts: 12 Llaneros — PJ: 7 — DG: +1 — Pts: 11 Santa Fe — PJ: 7 — DG: +2 — Pts: 10 Águilas Doradas — PJ: 6 — DG: +2 — Pts: 10 Bucaramanga — PJ: 6 — DG: +2 — Pts: 10 Once Caldas — PJ: 7 — DG: +2 — Pts: 9 Cúcuta — PJ: 8 — DG: -5 — Pts: 9 Deportivo Cali — PJ: 6 — DG: +2 — Pts: 8 Internacional ... — PJ: 8 — DG: -2 — Pts: 8 Fortaleza — PJ: 8 — DG: -2 — Pts: 7 Deportivo Pereira — PJ: 6 — DG: -3 — Pts: 6 Jaguares — PJ: 7 — DG: -5 — Pts: 6 Boyacá Chicó — PJ: 6 — DG: -8 — Pts: 5 Junior — PJ: 6 — DG: -4 — Pts: 3 Pasto — PJ: 8 — DG: -8 — Pts: 2 Alianza — PJ: 7 — DG: -10 — Pts: 2

Así se disputarán los partidos aplazados esta semana:

Llaneros vs. Tolima — Lunes | 6:00 p.m. | Fecha 5

Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional — Miércoles. 9/9 | 8:00 p.m. | Fecha 1

Millonarios vs. Deportivo Cali — Jueves. 10/9 | 8:00 p.m. | Fecha 5

Estos serán los partidos de la fecha 10 de la Liga BetPlay