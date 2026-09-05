Travesaño cayó sobre el arquero en pleno penalti en partido del Torneo BetPlay

Lo que parecía ser una jugada más dentro de un partido del Torneo BetPlay terminó convirtiéndose en una de las escenas más inesperadas de la jornada. Durante el encuentro entre Leones FC y Atlético FC, una parte de la estructura de la portería se desprendió justo cuando el arquero visitante se preparaba para enfrentar un cobro desde el punto penal.

El protagonista del curioso episodio fue Miguel Arboleda, guardameta de Atlético FC. Mientras intentaba distraer al futbolista encargado del lanzamiento y se movía alrededor de su portería, el travesaño cedió de manera repentina.

La estructura cayó sobre el arquero, quien quedó momentáneamente atrapado debajo del madero. La situación provocó la inmediata reacción de jugadores, árbitros y demás integrantes del partido, que tuvieron que detener las acciones para atender el incidente y retirar la pieza de la cancha.

Aunque la escena generó sorpresa entre los presentes, el compromiso pudo reanudarse una vez fue solucionado el inconveniente con la portería.



El curioso episodio, además de convertirse en una de las imágenes más llamativas del encuentro, volvió a poner sobre la mesa las condiciones de algunos escenarios utilizados en el fútbol profesional colombiano.

El accidente ocurrió en la parte decisiva del partido, cuando Leones buscaba acercarse en el marcador. Después de que se restablecieron las condiciones para continuar jugando, el conjunto local tuvo una nueva oportunidad desde los doce pasos en el minuto 87.

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Sin embargo, el lanzamiento no terminó en gol. El resultado final fue 0-3 a favor de Atlético FC, que consiguió una victoria contundente gracias, en buena medida, a la actuación de Alejandro Oñate, autor de los tres tantos de su equipo.

Este es el video del momento exacto en que el travesaño del arco cayó sobre la cabeza del arquero de Atlético FC: