En Vivo| Junior FC VS Jaguares FC | Liga BetPlay II | Fecha 9

El equipo currambero llega al partido estrenando técnico, tras la salida entre semana de Alfredo Arias, quien dejó el equipo luego del pobre arranque liguero. En su lugar llegó el ídolo del cuadro barranquillero, el exguardameta Sebastián Viera, quien tendrá la responsabilidad de asumir el banquillo de uno de los clubes más exigentes del fútbol colombiano, en una plaza complicada para cualquiera y en la que, como jugador, supo darle a la hinchada juniorista muchas alegrías.

Jaguares de Córdoba, por su parte, espera aguarle la fiesta del debut como DT juniorista a Viera y sumar de a tres para salir de los puestos del descenso, donde se encuentra junto al Boyacá Chicó.

Junior vs. Jaguares de Córdoba: vea aquí EN VIVO este partido de la Liga BetPlay

Desde las 8:30 de la tarde de este 5 de septiembre de 2026 comenzará a rodar la pelota en el Romelio Martínez.



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Posibles alineaciones

Junior: Mauro Silveira; Socarras, Jean Carlos Pestaña, Jermein Peña, Yeison Súarez; Juan David Rios, Fabián Ángel, Jannenson Sarmiento, Luis Fernando Muriel, Joel Canchimbo y Francisco Fydriszewski

Jaguares: Franklin Mosquera; Juan Franco, Jerson Malagón, Carlos Henao, Juan Pablo Arcila; Royscer Colpa, Johan Hinestroza, Wilfrido De la Rosa, Rafael Bustamante, Johar Mejia y Andrés Renteria.