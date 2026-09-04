¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO Atlético Nacional vs. América de Cali por amistoso?

En medio de la temporada de la Liga BetPlay, Atlético Nacional y América de Cali disputarán un amistoso en Miami, Estados Unidos, con el fin de recolectar fondos para afectados por el terremoto, por ende, ambos equipos viajaron con sus mejores nóminas y tendrás a sus mejores futbolistas en cancha en este compromiso.

Fort Lauderdale será el escenario que recibirá una nueva edición de este clásico del fútbol colombiano. Sin embargo, ambos equipos llegan en un buen momento y el temor de los hinchas es que esto pueda ser contraproducente para el rendimiento, teniendo en cuenta que en cancha estarán todos los titulares de los dos clubes.

Hora y dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs. América de Cali

Este duelo se disputará este sábado, 5 de septiembre, en el Fort Lauderdale de Miami, Estados Unidos. Lo bueno es que ambas hinchadas podrán seguir EN VIVO y online este duelo gracias a Disney Plus, la plataforma tendrá este duelo disponible con toda la cobertura.

América de Cali vs Atlético Nacional. Foto redes sociales @AmericadeCali y @nacionaloficial

¿Un calendario apretado?

El problema de este compromiso es que ambos clubes tienen un calendario apretado por la Liga y Copa BetPlay. Tan solo Nacional disputará el 7 de septiembre el duelo vs. Cali por los octavos de copa y esto podría afectar el rendimiento del equipo.



"Un partido atípico del sábado con viaje de por medio. No puedo decir que iré a ganarle como sea a Nacional. Dejé claro en la rueda de prensa anterior que nuestro objetivo era ganar todos los puntos posibles, esto es una exhibición y como tal tendremos que asumirlo pero teniendo por encima el bienestar de los jugadores y lo que falta de la liga", dijo, por su parte, el técnico David González, de América de Cali, sobre esto.

Posibles alineaciones Atlético Nacional vs. América de Cali