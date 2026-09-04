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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO Atlético Nacional vs. América de Cali por amistoso?

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO Atlético Nacional vs. América de Cali por amistoso?

Los verdolagas y escarltas disputan un duelo amistosos en territorio norteamericano, pero se podrá ver EN VIVO y online en Colombia. Conozca cómo hacerlo.

Atlético Nacional vs. América de Cali.jpg
Atlético Nacional vs. América de Cali //
Fotos: X @nacionaloficial @AmericadeCali
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

En medio de la temporada de la Liga BetPlay, Atlético Nacional y América de Cali disputarán un amistoso en Miami, Estados Unidos, con el fin de recolectar fondos para afectados por el terremoto, por ende, ambos equipos viajaron con sus mejores nóminas y tendrás a sus mejores futbolistas en cancha en este compromiso.

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Fort Lauderdale será el escenario que recibirá una nueva edición de este clásico del fútbol colombiano. Sin embargo, ambos equipos llegan en un buen momento y el temor de los hinchas es que esto pueda ser contraproducente para el rendimiento, teniendo en cuenta que en cancha estarán todos los titulares de los dos clubes.

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Hora y dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs. América de Cali

Este duelo se disputará este sábado, 5 de septiembre, en el Fort Lauderdale de Miami, Estados Unidos. Lo bueno es que ambas hinchadas podrán seguir EN VIVO y online este duelo gracias a Disney Plus, la plataforma tendrá este duelo disponible con toda la cobertura.

América de Cali vs Atlético Nacional.
América de Cali vs Atlético Nacional. Foto redes sociales @AmericadeCali y @nacionaloficial

¿Un calendario apretado?

El problema de este compromiso es que ambos clubes tienen un calendario apretado por la Liga y Copa BetPlay. Tan solo Nacional disputará el 7 de septiembre el duelo vs. Cali por los octavos de copa y esto podría afectar el rendimiento del equipo.

"Un partido atípico del sábado con viaje de por medio. No puedo decir que iré a ganarle como sea a Nacional. Dejé claro en la rueda de prensa anterior que nuestro objetivo era ganar todos los puntos posibles, esto es una exhibición y como tal tendremos que asumirlo pero teniendo por encima el bienestar de los jugadores y lo que falta de la liga", dijo, por su parte, el técnico David González, de América de Cali, sobre esto.

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Posibles alineaciones Atlético Nacional vs. América de Cali

  • Atlético Nacional: Franco Armani; William Tesillo, Cristian Parra, Milton Casco, Andrés Román; Matheus Uribe, Jorman Campuzano; Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Edwin Cardona y Alfredo Morelos.
  • América de Cali: Jean Fernandes; Omar Bertel, Dany Rosero, Cristián Tovar, Yani Quintero; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Edson Tortolero, Yeison Guzmán, Tilman Palacios y Tomás Ángel.
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