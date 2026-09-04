Aclaran si reconocimiento biométrico que usará el Medellín con sus hinchas tendrá costo

El Deportivo Independiente Medellín aclaró que el sistema de reconocimiento facial que implementará para el ingreso de sus hinchas al estadio Atanasio Girardot no tendrá ningún costo adicional para los aficionados, pues la inversión será asumida completamente por el club.

Así lo explicó Daniel Ossa, presidente del DIM, en entrevista con Blog Deportivo, en la que entregó detalles del proyecto que busca mejorar la seguridad y facilitar el acceso al escenario deportivo.

“Lo asume Independiente Medellín”, afirmó Ossa al ser consultado sobre quién pagará la implementación.

El equipo antioqueño pondrá en marcha inicialmente un piloto con 1.000 hinchas, en alianza con la empresa brasileña Bipass, especializada en este tipo de tecnología y que trabaja con clubes como Flamengo y Palmeiras. El sistema estará conectado a los torniquetes existentes en el Atanasio Girardot y funcionará mediante la aplicación DIM Plus, donde los aficionados deberán actualizar sus datos y realizar el registro facial.



El DIM será el primer club de Colombia en implementar el ingreso al estadio mediante reconocimiento facial. Fotos: Flow, @DIM_Oficial

El dirigente insistió en que los seguidores no tendrán que pagar un recargo en la boletería ni realizar trámites presenciales para utilizar el sistema.

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“Lo importante es que la gente entienda que eso no tiene un costo adicional”, explicó Ossa.

El objetivo principal es recuperar un ambiente familiar en el estadio y ofrecer mayores garantías de seguridad, en medio de las dificultades que ha enfrentado el fútbol colombiano por hechos de violencia protagonizados por algunos aficionados.

El reconocimiento facial también permitirá al DIM construir inicialmente una base de datos interna de las personas que ingresan a sus partidos. El presidente del club explicó que los usuarios deberán aceptar la política de tratamiento de datos para realizar el registro y que, ante un eventual requerimiento de una autoridad competente, la institución podría entregar la información correspondiente.

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A futuro, la intención es que este tipo de tecnología pueda integrarse con cámaras y sistemas de seguridad administrados por las autoridades, aunque esa etapa ya dependería de la Alcaldía de Medellín y otros organismos.



Fecha de la prueba

El piloto está programado para el viernes 18 de septiembre, durante el partido del Medellín contra Jaguares. Este partido esta programado a las 8:10 de la noche en el Atanasio Girardot.

